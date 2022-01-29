Помощь бездомным, понятие «пытка» и закон о СМИ-иноагентах: Путин утвердил поручения по итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства постановил представить предложения по улучшению механизмов регистрации бездомных, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Кроме того, он поручил рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране, а также проанализировать законодательство об иноагентах.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Так, глава государства поручил кабмину представить предложения по улучшению механизмов регистрации бездомных, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов предложения... о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства попросил разработать предложения о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальную поддержку и медицинскую помощь бездомным.

В ходе совещания Путин отмечал, что государство должно оказывать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло.

«Если человек оказался на улице без средств к существованию, без медицинской помощи и без жилья — это, конечно, особый случай, требующий особого внимания со стороны всех властей предержащих», — заметил президент.

СМИ-иноагенты

Кроме того, Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте проанализировать закон о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их возможного исключения из реестра.

В ходе заседания главе государства напомнили, что при принятии закон не обсуждался ни с журналистским сообществом, ни с профильным комитетом Госдумы, ни с союзами журналистов, а также не был предусмотрен механизм снятия статуса иноагента.

Путин отметил, что эту работу «нужно обязательно провести», однако напомнил, как к российским средствам массовой информации относятся за границей — объявляют иноагентами, вызывают в суды и на допросы.

«Конечно, это тонкая работа. И что касается СМИ, здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не «затупить» те абсолютно необходимые нам инструменты, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, для развития демократических институтов,.. и, повторяю ещё раз, не допустить использования каких бы то ни было инструментов, которые помешали бы в конечном итоге нашему развитию или вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества», — пояснил президент.

В конце декабря Путин отмечал, что российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее аналогичного американского закона, так как не предусматривает уголовной ответственности. Он напомнил, что в России инициатива направлена на то, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в стране, ясно и чётко заявили об источниках финансирования.

Защита детей от вредного контента в сети

Российский лидер также поручил доложить об итогах рассмотрения идеи по созданию реестра вредного контента в интернете для защиты несовершеннолетних.

«Администрации президента Российской Федерации рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети интернет в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — говорится в документе.

В ходе совещания Игорь Ашманов обратил внимание Путина на встречающийся в интернете контент, который «прямо противоречит российским стратегическим приоритетам»: ненависть к семье, ненависть к детям, ненависть к мужчинам, потакание насилию, который не запрещён и не блокируется Роскомнадзором. Президент отметил, что определённые меры в этом направлении уже принимаются, и призвал работать над данным вопросом далее.

«Прежде всего, конечно, речь идёт о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам», — отметил он.

Соцвыплаты для россиян из ДНР и ЛНР

Помимо этого, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении для россиян, проживающих в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках, подачи заявок на соцвыплаты и льготы.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Рассмотреть вопрос о... возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Пытки

Ещё одной темой, затронутой на совещании, стал вопрос пыток. Путин поручил палатам парламента рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране.

«Палатам Федерального собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — говорится в перечне.

Также требуется рассмотреть усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки.

«Центральный аппарат Следственного комитета контролирует и проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел. Но здесь, конечно, я согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — отмечал Путин.

Он напомнил, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство.