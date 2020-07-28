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Помолитесь за Донбасс: Зеленский использует раскольников в своих интересах

28 июля 2020, 21:05  •  128 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский написал пост, в котором поздравил всех верующих с годовщиной крещения Руси. При этом глава государства попросил так называемую Православную церковь Украины помолиться за мир в Донбассе. Зачем президент использует раскольников и что значит эта просьба?
Украинский лидер в своем "письме" к ПЦУ написал, что обращается как обычный человек, а не президент. Он призвал раскольников помолиться за "мир на украинской земле" и за "полное прекращение огня".
Telegram-канал Klymenko Time полагает, что Зеленский посылает недвусмысленный сигнал "ручной церкви Порошенко", которая начала уже в открытую призывать украинцев к расправе над их политическим лидером и к свержению власти.
Но куда более важно, что "донбасский кейс", по всей видимости, вновь выходит на первый план. В поздравлении с годовщиной крещения Руси Зеленский вполне мог обойти эту больную для общества тему стороной, но не стал.
"Перед выборами? Да, возможно, перед выборами. Именно позитивные сдвиги в вопросе войны в Донбассе могут усилить рейтинг Зеленского и его политсилы. Хочется верить, что сейчас мы наблюдаем не единоразовую предвыборную акцию", - пишет Klymenko Time.
Скриншот: Telegram/Klymenko Time
Напомним, 27 июля в Донбассе вступил в силу бессрочный режим прекращения огня. Эксперты полагают, что Зеленский был вынужден пойти на такие меры под нажимом России, которая с каждый разом всё настойчивее требует от Киева выполнения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям и по итогам состоявшегося в декабре саммита "нормандской четвёрки". Москва отказывается участвовать в новой встрече, пока Украина не продемонстрирует прогресс в процессе урегулирования конфликта.
В то же время офис президента Украины испытывает колоссальное давление со стороны так называемой партии войны во главе с Петром Порошенко и подконтрольных ей националистов. Они сразу же начали проводить акции протеста, называя прекращение огня "капитуляцией" Киева, а в ПЦУ назвали Зеленского предателем и намекнули на его убийство. Один из представителей раскольнической структуры, комментируя решение президента, написал: "Смотрю в прицел я и думу гадаю: почему я не снайпер, почему не стреляю".

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