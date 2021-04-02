Помогут воевать с Россией: США пообещали поддержку Украине

Вашингтон будет и далее укреплять военный потенциал Украины для противостояния «российской агрессии». Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин в четверг, 1 апреля, в телефонном разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Остин подтвердил непоколебимую поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

«Министр обороны США осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины и выразил соболезнования министру Тарану в связи с гибелью четырех украинских солдат 26 марта», — говорится в сообщении Пентагона.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 млрд, в том числе — недавно объявленный транш на $125 млн, который включает оборонительное оружие.

Украинское военное ведомство также сообщило, что министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Министр обороны Украины указал собеседнику на «военно-политические аспекты» ситуации на линии разграничения в Донбассе и обвинил Россию в «системной эскалации ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелании подтвердить приверженность режима прекращения огня».

«Остин выразил обеспокоенность последними действиями России. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений России в отношении Украины», — указывается в сообщении Киева.

Как отметил Таран, стратегический диалог Украины с США динамично развивается.

«Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией активной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», — подчеркнул украинский генерал.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что РФ якобы планирует расширить свое военное присутствие в Донбассе.

В ведомстве сообщили, что Россия «завершает подготовку комплекса мероприятий», которые, по версии Киева, направлены на побуждение Украины дать «военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины».

«Мероприятия», о которых заявили украинские разведчики, также направлены на «расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ».

Также в соцсетях появились видео перемещения колонны российской военной техники, в том числе и по железнодорожной ветке Крымского моста.

В ответ на это начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев отметил в комментарии РИА «Новости», что переброска машин, артиллерийских установок, бронетранспортеров проводилась в рамках учений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя передвижения российских войск, обвинил Москву в «игре мускулами» якобы для создания инструмента давления на переговорах по Донбассу. При этом Зеленский предупредил, что Украина готова к любым провокациям.

В Кремле подчеркнули, что Россия перемещает свои войска на своей территории так, как считает нужным. Этот процесс, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никому не угрожает и никого не должен волновать.

«Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — отметил он.

Представитель Кремля добавив, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».

«Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку», — констатировал Песков.

Он также пояснил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте в Донбассе.

«Это является внутриукраинским конфликтом», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что правительству США было известно о передвижениях российских войск на границе с Украиной. Он назвал это нарушением соглашения о прекращении огня.

Кирби сказал, что Вашингтон обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО и «обратится к России с просьбой объяснить происходящее».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала сотни нарушений режима прекращения огня за последние несколько дней, в том числе 493 нарушения только 26 марта.

При этом в начале нынешнего года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.