Помогут ли России криптовалюты?

Главным оружием России в санкционной войне должны стать рубль и золото

В результате объявленных России санкций операции многих российских банков через систему СВИФТ заблокированы. Закрыты корсчета российских банков во многих странах из списка «недружественных», начались заморозки на банковских счетах иностранной валюты, даже не входящей в состав международных резервов (валюта российских граждан и бизнеса). Безопасными остаются лишь операции с китайским юанем и российским рублем. Все чаще вспоминают о хорошо забытом золоте, которое всегда было самыми надежными деньгами, имевшими иммунитет по отношению к любым санкциям.

Однако, говорят некоторые эксперты, у находящихся под санкциями стран есть еще одна палочка-выручалочка – криптовалюты. В «Википедии» читаем: «Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога)». Капитализация мирового рынка криптовалют приблизилась к 2 триллионам долларов; самая популярная криптовалюта – биткойн.

Сторонники криптовалют называют множество достоинств этих цифровых денег: быстрота операций, низкие издержки, возможность для каждого создавать эти деньги, защита от государственных надзирателей (налоговых служб, финансового надзора, судов, правоохранительных органов). В связи с волнами санкций против Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и некоторых других стран у криптовалют появилось еще одно достоинство: они стали рассматриваться как средство обхода санкционных ограничений при совершении трансграничных сделок и операций.

Взять тот же Иран. Еще несколько лет назад власти Ирана были против легализации биткойна и других криптовалют (ибо их использование нарушает государственную монополию на эмиссию и обращение денег). Однако в 2019 году запреты на использование и майнинг (создание) криптовалют стали сниматься. В прошлом году Центробанк Ирана разрешил банкам и другим финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта. Аналитический центр при канцелярии президента Ирана опубликовал в марте прошлого года документ «Официальный отчет: Иран может использовать криптовалюты, чтобы избежать санкций» (Official Report: Iran Could Use Cryptocurrencies to Avoid Sanctions). Добыча криптовалют, говорится в отчёте, может принести экономическую выгоду различным секторам экономики, а если правительство серьезно вмешается, оно может получать 2 миллиона долларов США в день и 700 миллионов долларов в год в виде прямых (за вычетом расходов на майнинг) доходов от криптовалют. Отчёт утверждает: «Если будут созданы крупные фермы майнинга, потребность в рабочей силе для мониторинга и ремонта, безопасности, инженеров-электриков и технического персонала, связанного с аппаратным и программным оборудованием, возрастет, что приведет к большему количеству рабочих мест в других секторах… Поскольку вновь добытые биткойны нелегко отследить, несмотря на санкционное давление на страну, отечественные экономические субъекты могут использовать вновь добытые криптовалюты, которые предпочтительнее существующих биткойнов, на международных биржах».

Как отмечает издание Elliptic (специализируется на вопросах криптовалют), в 2021 году на Иран уже приходилось 4,5% всей добычи биткойнов в мире. На майнинг в Иране тратится в год около 600 МВт электроэнергии. В энергетическом эквиваленте это около 4% общего объема экспорта нефти Ираном в 2020 году. Elliptic пишет, что за счет биткойнов Ирану удается закупать импортные товары на сумму около 1 млрд. долл.; партнеры Ирана, совершающие транзакции с биткойнами, находятся в США, т. е. стране, которая и ввела санкции против Ирана: «Таким образом, иранское государство эффективно продает свои энергетические запасы на мировых рынках, используя процесс майнинга биткойнов для обхода торговых эмбарго. Иранские майнеры получают оплату непосредственно в биткойнах, которые затем можно использовать для оплаты импорта, что позволяет обойти санкции в отношении платежей через иранские финансовые учреждения».

А теперь вернемся к России. На Западе считают, что Россия уже осуществляет операции с криптовалютами для обхода последних санкций. The Wall Street Journal от 22 марта сообщил: «Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что российские компании и физлица используют криптовалюту для обхода санкций Запада против России».

В сторону криптовалют как средства обхода санкционных барьеров в России смотрят уже не только традиционные сторонники цифровых валют (из ИТ-компаний и других сфер бизнеса), но и государственные мужи. 24 марта по следам заявления президента РФ Владимира Путина о том, что страна переходит в расчетах за природный газ со странами из списка «недружественных» на рубли, председатель комитета по энергетике Государственной Думы П.Н. Завальный отметил, что дружественные страны, например Китай или Турция, могут перейти на расчеты с Россией за поставляемые им энергоресурсы в национальных валютах. Другим возможным вариантом он назвал переход на расчеты в криптовалюте. «Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным, и это нормальная практика. Будут биткоины – будем биткоинами торговать», – заявил депутат.

Это заявление тут же было прокомментировано журналом Fortune. 25 марта журнал опубликовал статью «Почему Россия надеется, что принятие биткойна спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади» (Why Russia hopes accepting Bitcoin will save the economy, prop up the ruble, and leave Western sanctions in the dust). В статье сообщается, что «заявление (думского депутата. – В.К.) приветствовали крипто-валютные быки, которые отметили, что биткойн используется для того, чтобы играть экономическую роль здесь и сейчас, после многих лет разговоров о его возможном использовании в среднесрочной перспективе».

Начало военной операции на Украине спровоцировало если не бум, то существенное оживление на рынке криптовалют. Инвесторы по всему миру начали переводить деньги в криптовалютные фонды, чтобы защититься от финансовых последствий кризиса. Оживился интерес к криптовалютам и в России. Правда, это интерес со стороны частных лиц, а не государства.

Fortune обращает внимание на то, что использование криптовалют не освобождает участников сделок соблюдать введенные санкции. По крайней мере, в ЕС санкционные директивы распространяются на все частные цифровые валюты: «Простой переход на биткойн или эфир (название еще одной популярной криптовалюты. – В.К.) не освобождает субъектов, обязанных соблюдать существующие санкции ЕС, что, возможно, является одной из причин, по которой Завальный предположил, что предложение может быть открыто только для тех стран, которые не участвуют в ответных экономических мерах против России». Представитель Еврокомиссии сказал корреспонденту Fortune: «Если и когда большое количество криптоактивов будет конвертировано в фиатные валюты и наоборот, эти транзакции подпадут под обычные правила борьбы с отмыванием денег».

И Брюссель, и Вашингтон побеспокоились о том, чтобы пресечь использование криптовалюты российскими субъектами. 2 марта группа сенаторов-демократов направила письмо в адрес министра финансов США Джанет Йеллен. Сенаторы процитировали сообщения о том, что Северная Корея использовала украденную криптовалюту для финансирования своей ракетно-ядерной программы в нарушение международных санкций, а Иран использовал майнинг биткойнов для получения наличных денег, которые можно использовать при покупке импорта. Сенаторы также заявили, что многие криптовалютные фирмы не спешат принимать политику соблюдения санкций, а децентрализованные финансовые платформы, известные как DeFi, редко проверяют своих клиентов в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.

The Wall Street Journal посвятила криптовалютам как средству обхода санкций публикацию «Йеллен следит за попытками России обойти санкции с помощью криптовалют и других средств» (Yellen Monitoring Russian Efforts to Evade Sanctions with Cryptocurrency, Other Means). WSJ приводит оценку компании Chainalysis, которая отслеживает транзакции в криптовалюте по всему миру. Ею не было зафиксировано заметных попыток обхода санкций с помощью криптовалют со стороны России. WSJ, ссылаясь на экспертов, отметила, что российский рынок криптовалют очень невелик и будет не в состоянии нивелировать крупномасштабный эффект санкций. Однако у России есть возможности быстро нарастить такой рынок. Министр финансов США Джанет Йеллен, отвечая на письмо сенаторов, обещала проследить за попытками России проводить запрещенные операции.

Под давлением финансовой разведки США некоторыми криптовалютными биржами и сервисами были введены ограничения в отношении россиян. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что власти США совместно с союзниками в Европе изучают варианты ограничения доступа России к криптовалюте.

Согласно доступным российским и иностранным источникам, российское правительство криптовалюты для обхода санкций не использует и планов перехода к такому использованию не имеет. Специалисты отмечают, что для эффективного противодействия санкциям с помощью криптовалют России необходима инфраструктура, которой сейчас у нее нет. Для ее создания потребуется не менее года. Некоторые специалисты отмечают, что криптовалюты не обеспечивают и необходимой конфиденциальности (возможны фиксации транзакций как на входе в криптовалютную сеть, так и на выходе из нее).

По моему мнению, делать основную ставку на криптовалюты в санкционной войне не стоит. Они могут быть лишь вспомогательным средством. Главными средствами России в санкционной войне должны стать рубль и золото. Если криптовалюты условно можно назвать оборонительным оружием, то рубль и золото – наступательным.