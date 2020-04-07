Помогут дыхательные техники: Автор мира Гарри Поттера показала своё лечение от COVID-19

Об этом автор мира Гарри Поттера написала в своём микроблоге в Twitter. К сообщению Роулинг прикрепила видеозапись, на которой дыхательные техники демонстрирует британский врач. По словам писательницы, все две недели она выполняла упражнения, а теперь уверена в том, что именно они помогли ей вылечиться.

Согласно данным на 6 апреля, в Британии число заражённых коронавирусом достигло 51,6 тысячи человек. Скончались от заболевания и вызванных им осложнений более 5 тысяч.

Среди заражённых COVID-19 оказался и премьер-министр Борис Джонсон. Заболевание у него было диагностировано ещё 10 дней назад, после чего премьер самоизолировался.

Однако симптомы не исчезли, поэтому Джонсон был отправлен в больницу, где подвергнут кислородотерапии. При этом госпитализация срочной не являлась. Как отметили на Даунинг-стрит, сделано это было "в качестве меры предосторожности".