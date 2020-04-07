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Помогут дыхательные техники: Автор мира Гарри Поттера показала своё лечение от COVID-19
07 апреля 2020, 15:35 • 18 • В мире
Две недели назад у Джоан Роулинг появились симптомы COVID-19, при этом теста, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции, писательница не делала. Теперь она "полностью поправилась", а помогли ей в этом дыхательные техники.
Об этом автор мира Гарри Поттера написала в своём микроблоге в Twitter. К сообщению Роулинг прикрепила видеозапись, на которой дыхательные техники демонстрирует британский врач. По словам писательницы, все две недели она выполняла упражнения, а теперь уверена в том, что именно они помогли ей вылечиться.
Согласно данным на 6 апреля, в Британии число заражённых коронавирусом достигло 51,6 тысячи человек. Скончались от заболевания и вызванных им осложнений более 5 тысяч.
Среди заражённых COVID-19 оказался и премьер-министр Борис Джонсон. Заболевание у него было диагностировано ещё 10 дней назад, после чего премьер самоизолировался.
Однако симптомы не исчезли, поэтому Джонсон был отправлен в больницу, где подвергнут кислородотерапии. При этом госпитализация срочной не являлась. Как отметили на Даунинг-стрит, сделано это было "в качестве меры предосторожности".
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