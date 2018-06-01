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Помогут, чем могут: выживший в Афганистане летчик хочет домой

01 июня 2018, 20:39  •  147 • Война
Советский летчик, участвовавший в Афганской войне и считавшийся пропавшим без вести, оказался жив и хочет вернуться на родину. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель руководителя «Боевого братства» и главный редактор информагенства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.
Он считает удивительным тот факт, что о сбитом в Афганистане летчике никто не получал никаких вестей в течение многих лет.
«Эта новость из разряда неординарных. <…> Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации», — сказал Калинин.
Он также отметил, что сейчас
представители организации «Боевое братство» и афганские дипломатические структуры ведут работу по возвращению бывшего советского военного домой. Кроме того, они пытаются выяснить, почему он так долго не выходил на связь.
По словам Калинина, летчика сбили в 1987 году. Сейчас ему должно быть не меньше 60 лет. Руководитель «Боевого братства» заявил, что обнаруженный военный может находиться на территории Пакистана, поскольку там располагались все лагеря для советских военнопленных.
В Российском союзе ветеранов Афганистана заявили, что готовы предоставить любую помощь для осуществления желания летчика о возвращении на родину. Сенатор и лидер союза Франц Клинцевич рассказал РИА «Новости» что несколько лет назад он встретил в Афганистане бывшего советского военнослужащего, тоже пропавшего без вести на той войне.
«Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался», — сказал Клинцевич. Сенатор отметил, что сразу предложил ему помощь по возвращению на родину, но тот отказался. «Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть», — вспоминает сенатор слова повстречавшегося ему военного. Клинцевич отметил, что все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались, а подобные случаи не единичны.
В эфире НСН Франц Клинцевич высказал предположение, что найденного военного могли взять в плен, и поэтому столько лет на родине о нем ничего не знали.
«Насколько я знаю, около 57 человек из тех, кто попал в плен, остались в Афганистане, уехали в Пакистан или другие страны. Многие из них попадали в плен не в боевых условиях, а просто уходили, дезертировали. К ним были применены специальные меры психологического воздействия, когда четко укоренилось, что на Родине они предатели. Им возвращаться не нужно, и там их осудят», — объяснил сенатор.
Сам Клинцевич в 1986-1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии и принимал участие в ведении боевых действий в Афганистане.
1 июня о выжившем в Афганистане советском летчике, который оказался жив и сейчас находится на территории другой страны, сообщил руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
«Был найден российский летчик, сбитый в 80-е годы над территорией Афганистана. Он до сих пор жив. Это очень удивительно», — объявил он, отказавшись при этом назвать имя и фамилию летчика из соображений конфиденциальности.
Генерал-полковник подчеркнул, что летчик нуждается в финансовой и административной помощи, а также в содействии со стороны общественных организаций и дипломатов.
Афганская война продолжалась в течение десяти лет с 1979 по 1989 год. По данным, собранным в 1989 году, этот военный конфликт унес жизни 13 тыс. советских солдат. Однако, по мнению ряда исследователей, погибших военных из СССР было гораздо больше.
В том конфликте СССР и некоторые другие страны поддерживали афганское правительство, тогда как страны НАТО вместе с Китаем и мусульманскими государствами оказывали помощь силам оппозиции.

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