Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана

Журналист Сергей Мардан представил свою версию того, что означает повестка СБУ для министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, это можно рассматривать как просьбу украинских силовиков о помощи.

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Главком", СБУ "обязала" Сергея Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь. Сообщается, что цель украинской стороны - "вручить письменное подозрение" и "провести процессуальные действия".

Как отметил журналист Сергей Мардан, кто-то может подумать, что это "крестьянский троллинг", но будет неправ.

"Это ведь можно рассматривать как открытое письмо украинских силовиков с просьбой к России прийти на помощь братской Украине и освободить её от преступного режима", - цитирует RT Мардана.

Странно, отмечает журналист, что Шойгу призывают в Мариуполь, а не в Киев, но и это тоже можно объяснить. Видимо, полагает Мардан, статью президента России Владимира Путина о русском и украинском народе изучают не только на политзанятиях в нашей армии, но уже начали разбирать и на офицерских собраниях ВСУ и СБУ.

"А Тарасу Бутенко (старший следователь ГУ СБУ, который подписал повестку. - Ред.) за смелость можно будет, конечно, и орден дать. И назначить военным комендантом Мариуполя, если ему этот чудесный украинский город так нравится", - заключил журналист.