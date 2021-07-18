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Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана

18 июля 2021, 16:45  •  313 • Политика
Журналист Сергей Мардан представил свою версию того, что означает повестка СБУ для министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, это можно рассматривать как просьбу украинских силовиков о помощи.
Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".
Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Главком", СБУ "обязала" Сергея Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь. Сообщается, что цель украинской стороны - "вручить письменное подозрение" и "провести процессуальные действия".
Как отметил журналист Сергей Мардан, кто-то может подумать, что это "крестьянский троллинг", но будет неправ.
"Это ведь можно рассматривать как открытое письмо украинских силовиков с просьбой к России прийти на помощь братской Украине и освободить её от преступного режима", - цитирует RT Мардана.
Странно, отмечает журналист, что Шойгу призывают в Мариуполь, а не в Киев, но и это тоже можно объяснить. Видимо, полагает Мардан, статью президента России Владимира Путина о русском и украинском народе изучают не только на политзанятиях в нашей армии, но уже начали разбирать и на офицерских собраниях ВСУ и СБУ.
"А Тарасу Бутенко (старший следователь ГУ СБУ, который подписал повестку. - Ред.) за смелость можно будет, конечно, и орден дать. И назначить военным комендантом Мариуполя, если ему этот чудесный украинский город так нравится", - заключил журналист.

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