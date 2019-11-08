Помогает ли «солидарное» затягивание поясов избежать социального взрыва?

Как далеко Литве до государства всеобщего благосостояния

Весной 2019 года, когда Гитанас Науседа баллотировался на пост президента Литвы, он предложил обществу модель государства всеобщего благосостояния (welfare state). В сентябре эта тема снова звучала с трибуны саммита Concordia Annual Summit в Нью-Йорке.

Президент Литвы Науседа

Сам термин welfare state, появившийся в первой половине ХХ века, подразумевает, что государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального благополучия граждан. Модель основана на принципах равенства возможностей, справедливого распределения богатства и общественной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе достойный уровень жизни.

Правда, выступая не в Нью-Йорке, а в собственной стране, литовский президент подчёркивает, что идее государства всеобщего благосостояния угрожают «увеличивающийся разрыв в доходах, социальное неравенство», «изменение климата, растущее давление на мировую торговлю», что серьёзными вызовами становятся «ядерная, энергетическая и кибернетическая безопасность». Такими заявлениями строится аэродром для вынужденной посадки: если планы рухнут, можно будет оправдать неудачу вызовами извне.

Никто в Литве пока не даёт ответа на главный вопрос: сколько времени потребуется для создания государства – защитника народа? Сейчас в республике из 2 750 000 человек населения в абсолютной нищете живут 312 000 – почти 12% населения. В этой социальной группе доходы на одного человека не превышают 245 евро (менее 515 евро на семью из двух взрослых и двух детей). Денег у этих людей едва хватает на продукты питания, средства гигиены, уплату налогов, самые необходимые бытовые мелочи. Безработные в этой страте составляют почти 51%, пенсионеры – более 13%, работающие – только 3%, сообщают аналитики национальной Сети организаций по борьбе с нищетой (СОБН). А по информации департамента статистики при Минфине Литвы, ещё примерно 350 000 (почти 13%) жителей балансируют у черты бедности. Эксперты утверждают: уровень риска нищеты в Литве стабилен, не уменьшается и социальное разобщение.

Литва, нищие у контейнеров. Фото ru.delfi.lt

«Сейчас популярно говорить о снижении уровня нищеты, особенно в контексте [президентской программы] государства всеобщего благосостояния. Однако статистика показывает, что стагнация в этой сфере обусловлена низкими социальными выплатами и нехваткой помощи бедствующим – инвалидам, пенсионерам, одиноким старикам, безработным. Стране не хватает конкретного плана действий и денег», – заявила 4 ноября Айсте Адомавичене, директор СОБН.

В парламенте здравой критики не слышат, понимая построение государства всеобщего благосостояния как перераспределение бюджета. Критики Науседы уже обвинили президента в попытках реанимировать социалистические отношения и коммунистические взгляды. Они убеждены, что Литве не удастся посредством прогрессивного налогообложения перераспределить богатства и предоставить гражданам бесплатное образование и здравоохранение, а социально незащищённых обеспечить программами социальной помощи

По словам президента Науседы, социальное государство невозможно без чувства солидарности, ибо «благосостояние – это чувство общности, уважение друг к другу, попытки найти решения, которые требуют компромисса».

Динамика сокращения населения. Инфографика finobraz.ru

Кто спорит: чувства общности и уважения друг к другу – это очень хорошо. Однако как уменьшить (если не ликвидировать) возникшее в постсоветские годы социальное неравенство, при котором бедствует ¼ населения страны, а 5% сконцентрировали в своих руках все богатства? Страна живёт в условиях катастрофического отсутствия рабочих мест и массовой эмиграции; с 1992 года Литву официально покинули 800 тыс. жителей, неофициально более 1 млн, и это только в результате повышения налогов. Теперь президентура предлагает с 1 января 2020 года ввести налог на автомобили. В бюджет от этого будет поступать 29 млн евро ежегодно.

Эмиграция из Литвы, международный аэропорт Vilnius. Фото topwar.ru

Ещё одно предложение – увеличить налоги на недвижимость. Минфин подсчитал, что эта мера даст в бюджет около 8 млн евро ежегодно, а поступления в бюджеты самоуправлений составят около 1,2 млн евро в год. Ещё 17 млн евро можно собрать за счёт повышения акциза на солярку для фермеров с 56 евро до 146 евро за 1 тыс. литров. Предусмотрено и повышение не связанных с трудовыми доходами тарифов подоходного налога. Рост старых налогов и появление новых объясняют просто: «…чтобы у нас были определённые финансовые предпосылки для претворения в жизнь государства благосостояния».

При этом остаётся неясность с налогообложением банковских активов и торговых сетей. Поступают предложения обложить имущество банков и прочих кредитных учреждений, превышающее 300 млн евро, месячным тарифом в размере 0,03%. Это позволит бюджету получать в год около 60 млн евро. Что касается торговых сетей, то налог в 1% предлагается взимать с месячного оборота свыше 2 млн евро (без НДС), что должно увеличить доходы бюджета примерно на 40 млн евро в год. Президентура в ответ молчит.

Странное задумало государство – защитник народа: 1,2 млн евро налогов с недвижимости очень важны, а 60 млн поступлений с банковских активов – вопрос третьестепенный.