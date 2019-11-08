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Помогает ли «солидарное» затягивание поясов избежать социального взрыва?

08 ноября 2019, 03:09  •  90 • В мире
Как далеко Литве до государства всеобщего благосостояния
Весной 2019 года, когда Гитанас Науседа баллотировался на пост президента Литвы, он предложил обществу модель государства всеобщего благосостояния (welfare state). В сентябре эта тема снова звучала с трибуны саммита Concordia Annual Summit в Нью-Йорке.
Президент Литвы Науседа
Сам термин welfare state, появившийся в первой половине ХХ века, подразумевает, что государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального благополучия граждан. Модель основана на принципах равенства возможностей, справедливого распределения богатства и общественной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе достойный уровень жизни.
Правда, выступая не в Нью-Йорке, а в собственной стране, литовский президент подчёркивает, что идее государства всеобщего благосостояния угрожают «увеличивающийся разрыв в доходах, социальное неравенство», «изменение климата, растущее давление на мировую торговлю», что серьёзными вызовами становятся «ядерная, энергетическая и кибернетическая безопасность». Такими заявлениями строится аэродром для вынужденной посадки: если планы рухнут, можно будет оправдать неудачу вызовами извне.
Никто в Литве пока не даёт ответа на главный вопрос: сколько времени потребуется для создания государства – защитника народа? Сейчас в республике из 2 750 000 человек населения в абсолютной нищете живут 312 000 – почти 12% населения. В этой социальной группе доходы на одного человека не превышают 245 евро (менее 515 евро на семью из двух взрослых и двух детей). Денег у этих людей едва хватает на продукты питания, средства гигиены, уплату налогов, самые необходимые бытовые мелочи. Безработные в этой страте составляют почти 51%, пенсионеры – более 13%, работающие – только 3%, сообщают аналитики национальной Сети организаций по борьбе с нищетой (СОБН). А по информации департамента статистики при Минфине Литвы, ещё примерно 350 000 (почти 13%) жителей балансируют у черты бедности. Эксперты утверждают: уровень риска нищеты в Литве стабилен, не уменьшается и социальное разобщение.
Литва, нищие у контейнеров. Фото ru.delfi.lt
«Сейчас популярно говорить о снижении уровня нищеты, особенно в контексте [президентской программы] государства всеобщего благосостояния. Однако статистика показывает, что стагнация в этой сфере обусловлена низкими социальными выплатами и нехваткой помощи бедствующим – инвалидам, пенсионерам, одиноким старикам, безработным. Стране не хватает конкретного плана действий и денег», – заявила 4 ноября Айсте Адомавичене, директор СОБН.
В парламенте здравой критики не слышат, понимая построение государства всеобщего благосостояния как перераспределение бюджета. Критики Науседы уже обвинили президента в попытках реанимировать социалистические отношения и коммунистические взгляды. Они убеждены, что Литве не удастся посредством прогрессивного налогообложения перераспределить богатства и предоставить гражданам бесплатное образование и здравоохранение, а социально незащищённых обеспечить программами социальной помощи
По словам президента Науседы, социальное государство невозможно без чувства солидарности, ибо «благосостояние – это чувство общности, уважение друг к другу, попытки найти решения, которые требуют компромисса».
Динамика сокращения населения. Инфографика finobraz.ru
Кто спорит: чувства общности и уважения друг к другу – это очень хорошо. Однако как уменьшить (если не ликвидировать) возникшее в постсоветские годы социальное неравенство, при котором бедствует ¼ населения страны, а 5% сконцентрировали в своих руках все богатства? Страна живёт в условиях катастрофического отсутствия рабочих мест и массовой эмиграции; с 1992 года Литву официально покинули 800 тыс. жителей, неофициально более 1 млн, и это только в результате повышения налогов. Теперь президентура предлагает с 1 января 2020 года ввести налог на автомобили. В бюджет от этого будет поступать 29 млн евро ежегодно.
Эмиграция из Литвы, международный аэропорт Vilnius. Фото topwar.ru
Ещё одно предложение – увеличить налоги на недвижимость. Минфин подсчитал, что эта мера даст в бюджет около 8 млн евро ежегодно, а поступления в бюджеты самоуправлений составят около 1,2 млн евро в год. Ещё 17 млн евро можно собрать за счёт повышения акциза на солярку для фермеров с 56 евро до 146 евро за 1 тыс. литров. Предусмотрено и повышение не связанных с трудовыми доходами тарифов подоходного налога. Рост старых налогов и появление новых объясняют просто: «…чтобы у нас были определённые финансовые предпосылки для претворения в жизнь государства благосостояния».
При этом остаётся неясность с налогообложением банковских активов и торговых сетей. Поступают предложения обложить имущество банков и прочих кредитных учреждений, превышающее 300 млн евро, месячным тарифом в размере 0,03%. Это позволит бюджету получать в год около 60 млн евро. Что касается торговых сетей, то налог в 1% предлагается взимать с месячного оборота свыше 2 млн евро (без НДС), что должно увеличить доходы бюджета примерно на 40 млн евро в год. Президентура в ответ молчит.
Странное задумало государство – защитник народа: 1,2 млн евро налогов с недвижимости очень важны, а 60 млн поступлений с банковских активов – вопрос третьестепенный.
Минсоцзащиты и труда объявило: в 2020 году социальная денежная помощь людям, доходы которых ниже установленного минимального уровня в 122 евро (с 2020 года – 125 евро), увеличится на 2 евро – с 81,2 до 83,2 евро. Однако эти крохи не улучшат картину. И низы, и люди состоятельные скептически относятся к идеям главы государства. А он, знай, призывает к солидарности нищих и богатых. Зачем? А вот зачем. Евросоюз в 2021-2027 годах сократит на 10% финансовую помощь Литве; из 11,5 млрд евро останется чуть более 10 млрд. Слабосильная литовская экономика, конечно, не рухнет, но удар получит ощутимый. И всю тяжесть потерь переложат на плечи малоимущих и социально незащищённых в надежде, что «солидарное» затягивание поясов поможет избежать социального взрыва, которым Литва беременна почти 30 лет.
Дмитрий ПЕРЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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