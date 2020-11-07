«Помог поднять боевой дух»: как проходил военный парад в Москве 7 ноября 1941 года

7 ноября 1941 года на Красной площади прошёл парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В эти дни нацисты находились на подступах к Москве, стремясь прорваться в город. Решение Иосифа Сталина организовать мероприятие в таких условиях стало неожиданным как для его окружения, так и для Гитлера, который рассчитывал провести собственный «победный марш» в советской столице, отмечают историки. По мнению экспертов, торжественный парад 1941-го внёс вклад в победу, воодушевив советский народ и Красную армию. В годовщину этого памятного события Минобороны России опубликовало ряд документов, проливающих свет на подготовку уникального смотра войск.

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. РИА Новости

Министерство обороны России в специализированном разделе на своём сайте опубликовало архивные документы о подготовке и проведении парада 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Смотр войск готовился в обстановке строгой секретности. В опубликованной справке-докладе генерал-майора Кузьмы Синилова парад обозначен как «операция войск московского гарнизона». Именно так он назывался в официальной переписке советского командования. При этом большинство участников смотра войск до последнего момента не знали, к какому именно событию их готовили. Парад стал большой неожиданностью и для немецкой армии, которая в эти дни пыталась прорваться к Москве с западного направления.

Всего в этом мероприятии предполагалось задействовать 28 487 солдат и офицеров, включая шесть сабельных эскадронов. В смотре приняли участие артиллерийские войска, пехота, моряки, части НКВД, добровольцы, конница и бронетехника.

«Чёткая организация и добросовестная работа»

Несмотря на тяжёлую обстановку на фронте, смотр войск был спланирован самым тщательным образом, о чём свидетельствуют опубликованные документы.

Продолжительность парада была строго ограничена: мероприятие должно было длиться ровно 1 час 1 минуту 30 секунд, включая движение военных частей и приветственную речь. Также было выделено время на салют.

Из состава Московской стрелковой дивизии было направлено для участия в параде 6022 военнослужащих различных родов войск. За три дня до смотра в столицу были переброшены танки 31-й танковой бригады: четыре КВ, девять БТ-7, десять однобашенных Т-26, а также семь противотанковых пушек и восемь зенитных пушек, 30 автомашин.

Картина "Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года". Художник Константин Фёдорович Юон (1875-1958). 1949 год. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

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В документации чётко прописан порядок прохождения военных и техники по Красной площади. Первыми должны были пройти батальоны 1-го Московского артиллерийского училища, а завершить парад планировалось проездом 160 танков.

Чтобы мероприятие прошло чётко и слаженно, военные подразделения должны были двигаться к месту сбора по предварительно разработанным маршрутам.

К примеру, морякам предписывалось прибыть за 25 минут «до начала операции», причём они должны были двигаться через Фрунзенский плац (сейчас район Комсомольского проспекта), улицу Льва Толстого, Моховую улицу и Манежную площадь.

Местом сбора отряда вооружённых рабочих был назначен Цветной бульвар, они должны были прибыть «за 35 минут до начала операции».

Столь же детально был разработан план отвода военных частей с Красной площади после завершения смотра.

На мероприятии допускалось присутствие только ответственных лиц, перечисленных комендантом столицы. Проезд автомобилей на площадь был ограничен.

Во время парада Сталин произнёс речь, в которой напомнил советским гражданам о том, что они смогли преодолеть бедствия Гражданской войны, когда три четверти страны находилось в руках иностранных интервентов.

«На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!» — сказал верховный главнокомандующий.

7 ноября 1941 года парад в честь годовщины Октябрьской революции прошёл также в Куйбышеве (современная Самара), а 8 ноября — в Воронеже.

Если в Москве воздушную часть смотра пришлось отменить из-за погодных условий, в Куйбышеве ВВС приняли участие в военном смотре. Как говорилось в приказе военно-воздушным силам Приволжского военного округа от 9 ноября, «чёткой организацией и добросовестной работой всего личного состава в трёхдневный срок было окончено сосредоточение частей к параду, проведены тренировочные полёты, подготовлена материальная часть, организована связь, материальное обеспечение и обслуживание».

Москвичи сооружают оборонительный рубеж из мешков с песком. Кадр из документального фильма "Москвичи в 1941".

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«Парад проведён без лётных происшествий», — гласит документ.

В наземной части куйбышевского парада приняла участие 102-я гвардейская стрелковая дивизия (в 1941 году она именовалась 65-й стрелковой дивизией). Чтобы пройти парадным строем, военнослужащие всего за несколько дней преодолели тысячи километров по железной дороге, добираясь в Куйбышев из Забайкальского края.

Сразу же после участия в мероприятии дивизия направилась в расположение Волховского фронта. Участники московского парада также тотчас отправлялись на фронт, где в эти дни шла битва за Москву.

«Не поддаваться агрессии»

Напомним, первый парад в честь годовщины Октябрьской революции прошёл 7 ноября 1918 года. После этого военные смотры проводились регулярно. Однако, как отмечают историки, в ноябре 1941-го мало кто мог предположить, что советское руководство решится провести военное торжество — гитлеровские войска находились всего в 50—100 км от Москвы.

Однако Иосиф Сталин всё-таки отдал распоряжение провести смотр. Это решение было принято буквально за десять дней до 24-й годовщины революции. Когда Сталин поставил на совещании военного и политического руководства страны вопрос о подготовке к параду, многие были поражены — настолько неожиданной была эта идея.

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

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Как отметил в беседе с RT военный историк Борис Юлин, советское руководство решилось провести парад в очень непростых условиях, потому что понимало, что это поднимет боевой дух Красной армии.

«Парад в честь годовщины Октябрьской революции, когда противник находился на подступах к Москве, показал силу веры в победу, вдохновил и народ, и армию. Кроме того, было известно, что Гитлер хотел вначале провести собственный победный парад на Красной площади именно в этот день, — он ведь думал, что быстро возьмёт Москву», — рассказал Юлин.

По словам историка Музея Победы Александра Михайлова, проведение парада в разгар военных действий стало уникальным опытом, по крайней мере для первой половины XX века.

«Ситуация складывалась сложная, Москва была на осадном положении. Руководство страны должно было показать и своему народу, и всему миру, что не намерено сдаваться. Парад помог поднять боевой дух и показал, что СССР будет сопротивляться и не намерен поддаваться нацистской Германии», — пояснил в интервью RT эксперт.

В эти дни гитлеровцы активно пытались прорваться к Москве, а Красная армия героическими усилиями сдерживала этот напор.

В конце сентября группа германских армий «Центр» завершила подготовку к наступательной операции — в своём обращении к войскам Гитлер заявил о начале «решающей битвы». При этом на момент начала операции Москву обороняла группировка войск, значительно уступавшая силам противника. Несмотря на это, защитники столицы смогли затормозить и остановить продвижение нацистов. Не получалось прорвать оборону Москвы и ВВС Третьего рейха — атаки бомбардировщиков отражали средства ПВО и советские лётчики-истребители.

В середине ноября германское командование начало решающее наступление на Москву. Но планы захватить столицу СССР провалились — уже 5—6 декабря Красная армия перешла в контрнаступление. Это стало неожиданностью для немецких войск, которые спешно начали отступать.

«Важнейший психологический стимул»

По свидетельствам историков, Гитлер был взбешён, когда узнал, что советское командование провело военный парад в разгар ожесточённых боёв за Москву. СССР удалось скрыть от противника все приготовления к смотру, о котором Гитлер узнал по радио, а не из сводок нацистской разведки.

Тот факт, что СССР смог успешно засекретить подготовку к параду, подорвал в руководстве Третьего рейха веру в мощь абвера, говорит Александр Михайлов.

Советские зенитчики на крыше гостиницы "Москва". Великая Отечественная война (1941-1945).

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© Олег Кнорринг

«Парад на Красной площади стал полной неожиданностью для немецкого военного командования, что очень угнетало Гитлера и его окружение», — отметил историк.

Как отметил Борис Юлин, секретность стала важнейшим условием проведения парада.

«Если бы немецкие бомбардировщики смогли прорваться в Москву и сбросить хотя бы один снаряд на Красную площадь во время парада, его задача по поддержанию боевого духа в войсках была бы сорвана. Хотя воздушная защита столицы работала очень хорошо, не пропуская массированные атаки с воздуха, нужно было исключить даже возможный единичный прорыв противника», — подчеркнул эксперт.

По мнению историков, парад, прошедший 7 ноября в столице Советского Союза, стал одним из слагаемых победы Красной армии в битве за Москву.