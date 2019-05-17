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Помочь и распустить: Представитель Зеленского пояснил, как новый президент намерен поступить с Верховной Радой
17 мая 2019, 08:09 • 137 • Политика
Советник Зеленского заявил,что сначала президент поможет Раде выполнить обещания, которые она давала народу, а затем распустит.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский всё-таки инициирует роспуск Верховной рады, сообщил его советник Дмитрий Разумков на канале 1+1.
Он также пояснил, что Зеленский готов помочь Раде "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".
Речь о роспуске Рады идёт уже не впервые.
Ранее на YouTube-канале команды избранного президента была размещена видеопетиция по "горячему как пирожок" вопросу о немедленном роспуске Верховной рады. По вот по мнению политолога Александра Форманчука, "никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить парламент в отставку".
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