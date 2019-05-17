Помочь и распустить: Представитель Зеленского пояснил, как новый президент намерен поступить с Верховной Радой

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский всё-таки инициирует роспуск Верховной рады, сообщил его советник Дмитрий Разумков на канале 1+1.

Он также пояснил, что Зеленский готов помочь Раде "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".

Речь о роспуске Рады идёт уже не впервые.

Ранее на YouTube-канале команды избранного президента была размещена видеопетиция по "горячему как пирожок" вопросу о немедленном роспуске Верховной рады. По вот по мнению политолога Александра Форманчука, "никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить парламент в отставку".