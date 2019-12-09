Помните о главной силе России: Патриарх Кирилл указал на бездумное копирование зарубежных законов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в кафедральном Соборе Христа Спасителя в Калининграде говорил о законотворческой деятельности. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: без осмысления русских традиций и культуры копирование зарубежного опыта в области права и законодательства невозможно.

Патриарх Кирилл обратился к законотворцам, подчёркивая, что именно они должны осознавать важность соотнесения любой нормы с тысячелетней историей нашей страны - духовными основами, ценностями, близкими каждому в России.

"Тот народ, который сохраняет свое единство, - сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Между тем угроза появления откровенно прозападных инициатив существует всегда, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. И мы должны помнить, что, перенимая какой-то опыт, не стоит забывать о себе. Ключевые духовно-нравственные ценности, принятые в обществе, следует хранить. Это вовсе не означает, что русский народ должен существовать в изоляции. Просто не следует затмевать принятием какой-либо законодательной нормы "всё духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни".

Сегодня русским как никогда требуется консолидация сил, чтобы преодолеть разногласия, лежащие на поверхности и не затрагивающие глубинных интересов жизни народа, подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, самой спорной законодательной нормой последнего времени стал так называемый законопроект о домашнем насилии. Против предложений, озвученных в проекте, выступает и Русская Православная Церковь. Эксперты также подчёркивают - под красивым названием о борьбе с домашним насилием норма скрывает инструменты для вмешательства в жизнь семьи чуть ли не любого представителя.