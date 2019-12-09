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Помните о главной силе России: Патриарх Кирилл указал на бездумное копирование зарубежных законов

09 декабря 2019, 10:09  •  67 • Политика
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал на бездумное копирование зарубежных законов. Он призвал законотворцев помнить о главной силе России - традициях и культуре, идущих сквозь века. В противном случае мы рискуем потерять себя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в кафедральном Соборе Христа Спасителя в Калининграде говорил о законотворческой деятельности. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: без осмысления русских традиций и культуры копирование зарубежного опыта в области права и законодательства невозможно.
Патриарх Кирилл обратился к законотворцам, подчёркивая, что именно они должны осознавать важность соотнесения любой нормы с тысячелетней историей нашей страны - духовными основами, ценностями, близкими каждому в России.
"Тот народ, который сохраняет свое единство, - сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы", - подчеркнул Патриарх Кирилл.
Между тем угроза появления откровенно прозападных инициатив существует всегда, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. И мы должны помнить, что, перенимая какой-то опыт, не стоит забывать о себе. Ключевые духовно-нравственные ценности, принятые в обществе, следует хранить. Это вовсе не означает, что русский народ должен существовать в изоляции. Просто не следует затмевать принятием какой-либо законодательной нормы "всё духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни".
Сегодня русским как никогда требуется консолидация сил, чтобы преодолеть разногласия, лежащие на поверхности и не затрагивающие глубинных интересов жизни народа, подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, самой спорной законодательной нормой последнего времени стал так называемый законопроект о домашнем насилии. Против предложений, озвученных в проекте, выступает и Русская Православная Церковь. Эксперты также подчёркивают - под красивым названием о борьбе с домашним насилием норма скрывает инструменты для вмешательства в жизнь семьи чуть ли не любого представителя.

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