Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?

Созидание Литвы по сталинскому проекту и день сегодняшний

В США ещё решают, как реагировать на инцидент в Керченском проливе, Европа совсем не спешит с реакцией, а Литва уже объявила, что она первая вводит против России односторонние санкции. Об этом 7 декабря заявила на встрече с Порошенко в Киеве литовский президент Даля Грибаускайте. И радоваться бы одной из «маленьких, но гордых прибалтийских сестёр» своему мировому лидерству, да только лидерство сомнительно.

П. Порошенко и Д. Грибаускайте

За этим «подарком» от Грибаускайте, который народу Литвы ничего не даёт, угадывается неизменное стремление госпожи президента спрятать своё комсомольско-гебистское прошлое. В Литве уже разворачивается президентская кампания и, не имея реальных достижений, президент пытается оседлать старую лошадку «российской угрозы». Туда же гнут и националистически ориентированные литовские политики. На государственном уровне утверждается, что Россия едва ли не вот-вот нападёт на Литву; тиражируются исторические обиды и претензии по отношению к «главному источнику» всех национальных бед и неудач. Среди претензий, помимо требований от Москвы многомиллиардных репараций, особенно курьёзно выглядят рассуждения об исторических правах Литвы на Калининградскую область.

Пограничный мост Королевы Луизы через Неман между Литвой и РФ (г. Советск, Калининградская область)

А ведь именно Россия является главным гарантом существования литовского государства в его нынешних границах. Даже по сравнению с многократно наращенной по имперской воле за века территорией Украины Литва – совершенно особый случай. Главное жизненное пространство Литвы – столица, морское побережье, курортные зоны – было получено по итогам Второй мировой войны от разных государств. Это зафиксировано в международных договорах, гарантированных Советским Союзом, а следовательно, и его юридической преемницей Россией. Есть даже что-то не до конца понятное в той любви «вождя народов» к Литве, с какой он щедро наделял её новыми территориями и выделял среди других советских республик на международной арене. Будь литовские националисты последовательны, они бы ставили в каждом городе памятники не «лесным братьям», принесшим народу только беды, а И. В. Сталину.

Потсдамская конференция: Сталин и Трумэн

Созидание Литвы по сталинскому проекту началось с началом Второй мировой. В 1939 году литовцы получили Виленский край от Польши, в 1940 году ей были «отписаны» территории советской Белоруссии в районе знаменитой курортной зоны Друскининкай. В январе 1941 года СССР выкупил у Германии за 35 миллионов марок (7,7 миллиона золотых долларов) ещё 8200 кв. км оккупированной немцами польской земли, так называемый Вылкавысский выступ, – теперь уже для советской Литвы. Сегодня эта территория могла бы служить коридором, обеспечивающим прямую связь России с Калининградской областью через Белоруссию, но Сталин в свое детище верил и оставил эту землю литовцам. Наконец, в 1945 году Литве отрезали от Германии Мемельский край с главным портом страны в Клайпеде. Всё это были «подарки», но не простые, о чём принято забывать, а тесно увязанные пребыванием Литвы в составе СССР.

Известно, что польский лидер Болеслав Берут в конце войны предлагал Сталину взамен за сохранение в составе Польши незначительной части Западной Украины, но с включением Львова, сухопутный коридор в Сувалках между Белоруссией и нынешней Калининградской областью. Сегодня отказ от такого обмена нельзя не признать просчётом обычно чуткого в этих вопросах советского вождя, но время ушло, и приписываемые России намерения овладеть Сувалкским коридором ныне выглядят полным бредом. В Литве, кстати, существует уголовная ответственность за «одобрение советской оккупации». А как быть с теми территориями, которые были присоединены к Литве именно в результате «оккупации» их Красной армией? Одобрение их вхождения в состав Литвы тоже должно быть уголовно наказуемо?

Характерен и эпизод с попыткой включения Литвы в состав государств-учредителей ООН. 28 августа 1944 года на заседании в Думбартон-Оксе СССР предложил предоставить этот статус всем советским республикам, но предложение было отвергнуто союзниками. Затем в Ялте 7 февраля 1945 советская делегация предложила, чтобы в числе государств-учредителей были три республики – Украина, Белоруссия и Литва. Черчилль вспоминает, что союзников это вроде бы удовлетворило (1), но потом они сделали всё, чтобы исключить из списка хотя бы Литву. Почему бы Вильнюсу не вспомнить и это ущемление своих прав?

Откуда всё-таки такое подчеркнутое уважение к Литве со стороны Сталина? Видимо, он рассчитывал, что Литва будет прочно связана с Советским Союзом как гарантом сохранения этих земель в своём составе. Однако пример Дали Грибаускайте показывает, что за некоторые дары вас могут не только не любить, но и ненавидеть, стараясь стереть в сознании память о дарованном. Литва не стала надёжным мостом в Калининградскую область, как рассчитывал Сталин, и даже строит планы в перспективе отхватить что-то и от этой области.

В Литве до сих пор добрую часть Калининградской области считают «Малой Литвой», отторгнутой от матери-родины. В 1998 г. литовский сейм объявил 30 ноября памятным днём Тильженского акта (1918 г.) «о единстве Малой и Большой Литвы», государственная комиссия литовского языка приняла решение об употреблении традиционных (литовских) наименований «Кёнигсбергского края» в печатной и устной информации. Например, реку Неман литовские указатели именуют Рагэйне, Калининград – Караляучусом.

Распространенные представления о «Малой Литве» в «Большой Литве»

Не так давно в литовской газете Respublika появилась статья под названием «Литовский край в чужих руках». В статье утверждалось, что якобы Калининградская область была отдана России не навсегда, что пора, мол, вернуть её хозяевам. С тем же тезисом выступает и бывший пресс-секретарь Дали Грибаускайте Линас Бальсис, тезис этот в литовском политикуме распространённый.

Разрушая связи с Россией, предъявляя ей нелепые исторические претензии, Литва словно не видит, что подрывает основы своего государственного существования. Москва не останется равнодушной к литовскому «лидерству» в санкциях против России, необходимые экономические рычаги для этого имеются. Что же касается территориальных претензий, то, участвуя в подрыве потсдамско-ялтинской системы, Литва прямо ставит под вопрос собственные границы. И если исчезнут правовые основы нынешнего государственного деления Европы, а у его исторического гаранта – России пропадёт интерес это деление защищать, то возникнет новая ситуация. И тогда претензии Литвы могут вернуться к ней сторицей от тех, от кого она их совсем не ждёт.