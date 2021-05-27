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Помилованная Путиным Савченко занялась рукоделием на экспорт

27 мая 2021, 00:30  •  40 • Политика
Экс-депутат Верховной рады, осуждённая и в своей стране, и в России, но уже находящаяся на свободе, нашла новый способ заработка. Она занимается рукоделием, но не для родной Украины, а на экспорт.
На YouTube-канале телеканала "Украина 24" вышел выпуск проекта "Хард с Влащенко". Надежда Савченко рассказала, что зарабатывает 8-20 тысяч гривен (21-53 тысячи рублей) за каждое своё изделие.
"У меня есть образование швачки (швеи - ред.)", - призналась бывший политик.
Она объяснила, что шьёт мягкие игрушки в виде автомобилей. Потом они реализуются в Португалии через подругу. Савченко думает, что её работы продаются либо с аукциона, либо по заказу.
В 2018 году Савченко была арестована Службой безопасности Украины. Экс-нардепа вывели прямо из здания Верховной рады. Её обвиняли в организации терактов и государственного переворота. Экс-нардепа отпустили весной 2019 года по решению суда. Через полгода женщина официально оформила статус безработной и встала на учёт в центре занятости.
Савченко была осуждена и в России. В 2014 году суд назначил ей наказание в виде 22 лет тюрьмы по обвинению в убийстве русских журналистов на территории Донбасса. В мае 2016 года Владимир Путин своим указом помиловал гражданку Украины.

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