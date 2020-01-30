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Помилованная президентом: осуждённая за контрабанду наркотиков израильтянка вышла на свободу

30 января 2020, 13:24  •  20 • В России
Израильтянка Наама Иссахар, приговорённая в России за контрабанду наркотиков к 7,5 года тюрьмы и помилованная президентом России Владимиром Путиным, вышла на свободу. В заключении Иссахар провела почти 10 месяцев. Президент и премьер министр Израиля, неоднократно просившие помиловать девушку, выразили благодарность российскому лидеру за проявленное милосердие.
 
Instagram © Naama Issachar
 

Израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии. В среду, 29 января, президент России Владимир Путин своим указом помиловал Иссахар, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который 30 января прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, выразил благодарность Путину за решение о помиловании.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», — заявил Нетаньяху.

По сообщению израильских СМИ и адвоката Алексея Добрынина, домой Иссахар отправится на борту самолёта израильского премьер-министра.

В свою очередь, президент еврейского государства Реувен Ривлин, который также направлял Путину прошение о помиловании Иссахар, поблагодарил российского коллегу «за мудрость и гуманность».

Благодарность российскому лидеру за проявленное сочувствие выразила мать израильтянки Яффа Иссахар, которая после ареста дочери почти всё время провела в России, регулярно навещая Нааму.

«Это момент, которого я ждала почти год, я проделала долгий путь, который я не хочу, чтобы кто-нибудь прошёл. Сейчас всё, что я хочу, — это обнять мою дочь Нааму», — цитирует женщину РИА Новости.

Иссахар провела в подмосковных СИЗО и колониях почти 10 месяцев. За это время девушка смогла выучить русский язык и обучить йоге своих сокамерниц. Как сообщал RT, жалоб на условия содержания у израильтянки не было.

7,5 года за 10 грамм

27-летнюю Иссахар задержали 9 апреля 2019 года года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки, который она сдала в багаж в Индии, были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Девушка пояснила правоохранителям, что три месяца жила в Индии и положила каннабис в чемодан ещё давно, а когда собирала вещи в поездку, забыла вынуть его из чемодана.

Как сообщал RT, израильтянка не проходила таможенный контроль — она летела стыковочным рейсом и доступа к багажу в российской столице не имела.

Девушку арестовали, предъявив обвинение по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ), максимальная санкция по которой предусматривает три года тюрьмы. Однако позже в прокуратуре усмотрели в действиях иностранки ещё один состав преступления — по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков).

11 октября Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Вину израильтянка признала только в хранении наркотиков. Защита Иссахар настаивала на незаконности предъявленного обвинения в контрабанде, а также отмечала, что в Израиле, куда летела Исаахар, хранение вещества весом до 15 граммов для личного потребления является законным.

Примечательно, что в прошении о помиловании Иссахар признала вину также лишь частично — в ходатайстве девушка указала, что действительно провозила наркотики, но они были для личного пользования, и «никакого умысла в контрабанде» у неё не было.

В январе 2020-го в преддверии визита Владимира Путина в Израиль и Палестину стало известно, что глава государства обсудит вопрос освобождения Наамы Иссахар с руководством Израиля и матерью девушки Яффой Иссахар.

В ходе встречи женщина попросила главу государства «помиловать её дочь и вернуть её в Израиль». Путин тогда пообещал матери осужденной, что «всё будет хорошо».

Несостоявшийся обмен

Как сообщал RT, после задержания Иссахар родственники русского «хакера» Алексея Буркова, арестованного в Израиле, пытались добиться его обмена на девушку. Бурков на тот момент уже четыре года находился в израильской тюрьме по обвинению американских спецслужб в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

В сентябре 2019 года семья Буркова направила в российский МИД обращение с просьбой инициировать переговоры с Израилем на тему обмена. Официально переговоры на эту тему между властями двух стран не велись.

При этом Россия добивалась выдачи Буркова из-за аналогичных америкаснким обвинений, однако запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию в Израиле рассмотрен не был. В итоге, в конце прошлого года министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу россиянина в США.

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