Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Он проведёт в тюрьме минимум 6 лет. "Кремлю неинтересна судьба Саакашвили", - прокомментировал Песков.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В пятницу, 1 октября, опальный президент вернулся на родину и был задержан в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий, когда он занимал пост главы государства. Также опальный президент лишён грузинского гражданства, так как получил паспорт Украины.

Прокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили за его преступления грозит минимум 6 лет тюрьмы. И судя по заявлению нынешнего президента Грузии, помилование ему также не светит.

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили,

- прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.