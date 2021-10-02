|
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий
02 октября 2021, 18:29 • 164 • Политика
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Он проведёт в тюрьме минимум 6 лет. "Кремлю неинтересна судьба Саакашвили", - прокомментировал Песков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В пятницу, 1 октября, опальный президент вернулся на родину и был задержан в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий, когда он занимал пост главы государства. Также опальный президент лишён грузинского гражданства, так как получил паспорт Украины.
Прокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили за его преступления грозит минимум 6 лет тюрьмы. И судя по заявлению нынешнего президента Грузии, помилование ему также не светит.
- прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2021, 14:40
|
25 сентября 2021, 19:10
|
30 сентября 2021, 16:30
|
30 сентября 2021, 16:30
|
26 сентября 2021, 23:35
|
30 сентября 2021, 00:55
|
27 сентября 2021, 01:25