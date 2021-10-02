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Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий

02 октября 2021, 18:29  •  164 • Политика
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Он проведёт в тюрьме минимум 6 лет. "Кремлю неинтересна судьба Саакашвили", - прокомментировал Песков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В пятницу, 1 октября, опальный президент вернулся на родину и был задержан в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий, когда он занимал пост главы государства. Также опальный президент лишён грузинского гражданства, так как получил паспорт Украины.
Прокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили за его преступления грозит минимум 6 лет тюрьмы. И судя по заявлению нынешнего президента Грузии, помилование ему также не светит.
Кремлю неинтересна судьба Саакашвили,
- прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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