Помешают ли выборам в США обвинения в изнасиловании

Джо Байден отверг все попытки обвинить его в харассменте

В Соединенных Штатах произошло важнейшее политическое событие: кандидат в президенты США от Демократической партии опроверг обвинения в попытке изнасилования. "Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было", – заявил Байден в эфире телеканала MSNBC.



Собственно, в этом и вся новость. Ее ждали. Ждали давно – больше месяца. Дело в том, что еще в марте бывшая экс-сотрудница господина Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию города Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. По словам Тары, Джо Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По словам потерпевшей, все произошло в коридоре конгресса США, где Байден засунул ей руку под юбку и блузку и совершил действия сексуального характера.

Ранее представители Байдена назвали эти заявления ложными. Теперь от них открестился сам Байден. Кроме того, он призвал относиться к Рид "с достоинством и уважением", так как все женщины, подвергшиеся насилию, “должны быть выслушаны” и “им нельзя затыкать рот".

"Подобные истории необходимо расследовать и проверять должным образом", – рассказал Байден

Итак, являются ли слова и действия Тары Рид всего лишь “предвыборным ходом”, призванным опорочить кандидата в президенты от демократов и тем самым снизить его шансы на предстоящих выборах или это домогательство действительно было и Джо Байден цинично отверг все обвинения, зная, что доказать сейчас что-либо невозможно? Ответить трудно, если вообще возможно.





Движение #MeToo очень популярно в США. Многие женщины рассказали и написали о тысячах ужасных случаях насилия. Известно, что женский фактор на выборах играет определяющую роль: женщины голосуют чаще и дисциплинированней, женщины также часто определяют предпочтения своих мужей на выборах.

Из России сложно понять, как сильно это движение повлияло на общественную и политическую жизнь США. А его влияние огромно: общественному остракизму и судебному преследованию подверглись в Соединенных Штатах сотни известных людей. Вот лишь некоторые имена.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси, Стивен Сигал, Дастин Хоффман, комик Луи Си Кей, режиссеры Бретт Ратнер и Джеймс Собак

Не обошло это движение стороной и американских политиков. Так, пять женщин обвинили Роя Мура, кандидат в Сенат от Алабамы. Несколько женщин обвинили сенатора Дэна Шена от Миннесоты. Шесть женщин предъявили обвинения сенатору Джеку Латвалу. Сенатор от штата Иллинойс Айр Силверстайн потерял должность в заксобрании, обвинен сенатор от Миннесоты Эл Франке.

В общем Байдену есть чего бояться. Хотя судя по тому, что он месяц не отвечал на обвинения, его команда и юристы просчитали все ходы. Видимо, доказательств у Тары Рид нет. Частные детективы ведь не за просто так получают деньги – нарыть можно не только доказательства, но и "отсутствие" таковых. Например, можно заплатить и жертве, и свидетелям. К примеру, известный политический обозреватель Билл О’Рейли, обвиненный в харассменте, выплатил своим жертвам не один миллион долларов. И не он один.





Неслучайно Байден без тени сомнения заявил, что все нападения на женщин “надо тщательно расследовать”. И призвал американские СМИ обратить внимание на "растущее количество несоответствий в ее [Рид] рассказе". "Она говорит, что поднимала данный вопрос, обратившись еще тогда к своему непосредственному начальнику и к старшему сотруднику моего офиса. Оба этих человека – мужчина и женщина – однозначно заявили, что она никогда не обращалась к ним с жалобой подобного рода", – пояснил Байден.

Ранее по избирателям отработала и тяжелая артиллерия. Сама (!) основательница движения #MeToo и одновременно (так вышло случайно) сторонница Байдена актриса Алисса Милано заявила, что не считает нормальным "в это совершенно хаотичное время без проведения тщательного расследования ставить крест на честном человеке", которого она знает 15 лет.

Правда, так и остается открытым вопрос, почему же сразу после этого случая Тара Рид была уволена?..