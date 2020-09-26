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Помешало лишь одно: Абэ рассказал о срыве мирного договора с Россией по Курилам
26 сентября 2020, 11:25 • 74 • Политика
Страны уже были готовы заключить соглашение, но вмешалась третья сторона
Подавший в отставку премьер-министр Японии дал интервью в котором выдал некоторые подробности переговоров с Владимиром Путиным по Курильским островам. Он заявил, что в 2016 году российский лидер во время визита в страну был намерен незамедлительно решить этот вопрос. Однако больше всего страны были близки к мирному соглашению в 2018 году.
Абэ рассказал изданию "Никкэй", что во время визита в Сингапур два года назад между странами было четкое стремление к примирению по вопросу Курил.
"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение",
– приводит перевод его слов РИА "Новости".
Однако этому помешал Вашингтон. Абэ объясняет, что в тот период отношения между Россией и США серьезно обострились. По его словам, противостояние между странами, которое набрало оборот после присоединения Крыма к российской территории, и сыграло ключевую роль в том, что так и не удалось прийти к миру с Россией по Курилам.
Абэ ушел в отставку 16 сентября из-за проблем со здоровьем. На его место пришел Ёсихидэ Суга, который заявил, что намерен продолжать политику своего предшественника по вопросу принадлежности островов. Однако после вступления в должность нового премьера раскритиковали в Японии как раз из-за проблем с Курилами.
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