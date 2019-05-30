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Помешал врачу - попал в тюрьму: Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей

30 мая 2019, 11:24  •  37 • Политика
На более высокий уровень выйдет в России защита врачей и медсестер благодаря инициативе, которая вводит в Уголовный кодекс новую статью под названием "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Аналогичная статья должна появиться и в Кодексе об административных правонарушениях. Коротко это нововведение можно описать так: помешал врачу - попал в тюрьму.
И тут нет преувеличения: документ, который готовится к рассмотрению в Госдуме, предусматривает наказание сроком до двух лет заключения, если в результате противоправных действий был нанесен тяжкий вред здоровью пациента.
Более суровое наказание, до 4 лет лишения свободы, грозит виновнику в том случае, если из-за опоздания медиков произошла трагедия.
Если же в отношении медиков совершены ещё и насильственные действия, виновным инкриминируют несколько статей УК, пишет "Российская газета".
Первое рассмотрение в Госдуме законопроект прошел еще год назад. По словам автором документа, усилить ответственность за такие действия необходимо прежде всего для того, чтобы каждый понимал: любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение лёгкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьёзную повышенную уголовную ответственность.

Врачи "скорой" - как на "передовой": нападения можно ожидать в любой момент

Сообщения о нападениях на врачей и создание помех в их работе довольно часто попадают в новостные ленты. К примеру, год назад пьяные подростки в Липецкой области избили в больнице женщину-врача, которая в этот момент оказывала помощь их знакомому.
Происшествие произошло в Елецкой городской больнице №2. На кадрах, распространенных СК, очень хорошо видно, как подростки заходят в кабинет и наносят удары врачу и другим медицинским работникам.
В январе текущего года во Владивостоке неизвестные мужчины вызвали скорую для своей спутницы, а затем напали на врачей с камнями. Медики вынуждены были забаррикадироваться в машине до приезда полиции, пока к ним рвались через лобовое стекло.
Несколько дней назад в Чувашии четверо парней напали на бригаду "скорой". Машина приехала по вызову, На месте врачей обступили парни, которые явно были в состоянии алкогольного опьянения. Один из медиков получил травму головы.
В феврале 2019 года в Нижнем Новгороде в мужчине, которого прохожие обнаружили лежащим на тротуаре, была вызвана бриагад скорой помощи.
Врач и фельдшер, оперативно прибывшие на место, попытались привести мужчину в чувство. Неожиданно он поднялся и стал избивать медработников. В итоге у врача сломан нос, у фельдшера - перелом руки. Травмы получил и водитель кареты "скорой".
Два года назад в Москве водитель внедорожника Mercedes не пропустил машину скорой, которая ехала на вызов к ребёнку. В Следственном комитете в связи с действиями водителя возбудили уголовное дело.

Не пропустили "скорую" - погиб пациент

Вопиющий случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Здесь из-за инцидента во дворе медики не успели вовремя оказать помощь пациенту. Ехавшая навстречу "скорой" , за рулем которой находилась женщина-водитель, не пропустила машину медиков, несмотря на их требования. В результате, когда врачи оказались в квартире, из которой поступил вызов, им только осталось констатировать смерть 21-летнего парня, так и не дождавшегося медицинской помощи.
"К сожалению, это далеко не первый случай воспрепятствования проезду машины скорой помощи. Более того, пугающе часто также происходят нападения на врачей. Поэтому Следственный комитет в рамках имеющихся полномочий и правового поля реагирует на каждый случай, чтобы не остались безнаказанными хамские и преступные действия тех, кто ставит под угрозу жизнь людей", — заявляла в связи с этим инцидентом официальный представитель СКР Светлана Петренко.
После того, как российский парламент пример законопроект, о котором идет речь, врачи и младший медперсонал смогут действительно почувствовать себя более защищенными, по крайней мере, со стороны закона.

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