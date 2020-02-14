Помешал коронавирус? В "Газпроме" рассказали, как идут переговоры с Китаем о "Силе Сибири - 2"

В "Газпроме" рассказали о переговорах с Китаем по "Силе Сибири - 2". Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что обсуждение временно приостановлено из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. До этого переговоры продолжались около 10-15 лет.

"Мы продолжаем обсуждать и западный маршрут, и продолжаем обсуждать возможные поставки с Дальнего Востока России. На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса", - цитирует Бурмистрову "РИА Новости".

Глава компании отметила, что Китай признаёт потребность в нашем газе.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подтвердил, что предложение по проекту строительства газопровода в Китай принято. По поручению президента России Владимира Путина началась подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию.

"Сила Сибири" позволит России обеспечить газом и партнёров, и собственные регионы - Дальний Восток и Восточную Сибирь. Объём добычи с двух месторождений составит порядка 50 миллиардов кубометров в год.

Российские поставки для Китая могут оказаться дешевле СПГ, доставку которого, как напомнили в Bloomberg, приходится обеспечивать танкерами. Кстати, эксперт Вячеслав Кулагин считает, что уже к 2040 году Китай нарастит потребление газа ещё в 4-5 раз.