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Поменять Джо на Камалу? В Кремлёвском пуле ответили русским парадоксом

28 марта 2022, 09:00  •  299 • Политика
Авторитетная американская газета обратилась к своим читателям. Людей попросили прекратить призывы с требованиями отставки лидера США. Эту ситуацию прокомментировал корреспондент кремлёвского пула Дмитрия Смирнов.
Последние высказывания президента США Джо Байдена не остались незаметны даже для граждан его страны. Если раньше они на многое закрывали глаза, то теперь активно требуют отставки политика. Такими просьбами закидывают газету Wall Street Journal.
Изданию ничего не осталось, как выступить с обращением к читателям. В нем сказано, что газета просит прекратить призывать ее потребовать отставки Байдена, с которым Америке "жить еще три года". В материале добавили, что в этом случае руководить страной будет Камала Харрис, а она "за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы".
Эту неловкую ситуацию прокомментировал спецкор "Комсомольской правды", корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале: "Это примерно как если бы газета "Правда" написала: "дорогие товарищи, да Черненко довольно плох, но на его место может прийти Горбачев. Пусть лучше будет Черненко".

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