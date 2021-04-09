Поменяли на Меняйло: чего ожидать от врио главы Северной Осетии

Сергей Меняйло назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо Вячеслава Битарова , занимавшего этот пост с 2016 года. Такое решение 9 апреля принял Владимир Путин, удовлетворив заявление Битарова об уходе по собственному желанию . Ранее Меняйло занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Эксперты называют фигуру врио «неоднозначной», однако считают, что ему по силам перезагрузить ту систему, которая сложилась в Северной Осетии. Представители региона в парламенте верят, что новому руководителю удастся выстроить эффективную работу по социально-экономическому развитию республики, однако ее многонациональность станет для врио сложностью.

Никогда не терял связь

Владимир Путин 9 апреля предложил своему полпреду в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии. В ходе встречи президент отметил, что хорошо знаком с «новоиспеченным» главой и пожелал ему удачи на этом посту . Сергей Меняйло ответил, что республика для него никогда не была чужой.

— Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал , который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия – Алания, — отметил он на встрече с главой государства.

В ходе онлайн-конференции Меняйло подчеркнул потенциал республики, в частности, в санаторно-курортном направлении. Он также пообещал уделять особое внимание развитию системы здравоохранения субъекта. Кроме того, врио сообщил о планах укреплять взаимовыгодное сотрудничество с соседними регионами . «Ставропольский край, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан. Мы друг друга знаем с главами, надеюсь, они меня поддержат в этой работе, и эта работа будет совместная», — добавил руководитель.

Сергей Меняйло на рабочей встрече с Владимиром Путиным в формате видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Стоит отметить, что Сергей Меняйло родился в Северо-Осетинской АССР , а позже строил военную карьеру. В 2004 году успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 2014 по 2016 год исполнял обязанности губернатора Севастополя, а затем был назначен полномочным представителем президента в СФО.

В этот же день президент освободил от должности руководившего регионом с 2016 года Вячеслава Битарова. Эксперты его отставку называют предсказуемой, а фигуру врио — неоднозначной.

— Ситуация в регионе не контролировалась, достаточно вспомнить антиковидные митинги во Владикавказе. Перед выборами имело смысл его поменять. Однако Меняйло — кандидатура неоднозначная. С одной стороны, у него большой опыт административной работы. Однако в Осетии нужно не «через колено ломать», а уметь договариваться с людьми . Пока вопрос — насколько его качества будут соответствовать североосетинским реалиям. Преимущество Меняйло в том, что по материнской линии он имеет непосредственное отношение к Осетии , — отметил в разговоре с «Известиями» политолог Константин Калачев.

По его мнению, большой плюс нового врио главы региона в том, что он может «заново перезагрузить систему» , которая сложилась во времена нахождения на посту Вячеслава Битарова.

Вячеслав Битаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Справка «Известий» Вячеслав Битаров родился в 1961 году, однако начал свою политическую карьеру только в 2003-м с избрания депутатом городской думы Владикавказа. Позже стал депутатом регионального парламента, занимал посты главы комитета по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам, а потом и заместителя председателя парламента республики. В 2015 году после небольшого «политического перерыва» стал врио первого зампреда правительства региона и в этом же году назначен председателем правительства Осетии. В 2016 году Владимир Путин назначил Вячеслава Битарова врио главы республики и уже спустя несколько месяцев по итогам тайного голосования в парламенте субъекта тот был избран руководителем региона.

Позитивные изменения

Представители региона в Госдуме позитивно восприняли назначение Сергея Меняйло. Депутат от Северной Осетии, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев рад слышать, что родной ему регион возглавит «человек с большим опытом военной и гражданской службы» .

— Уверен, что такой сильный и волевой человек, как Сергей Иванович, сможет реализовать стратегические задачи и выстроить эффективную работу по социально-экономическому развитию республики. Задачи очень непростые, но лично зная способности врио главы, абсолютно уверен, что все эти задачи будут выполнены на пять с плюсом, — отметил Валерий Газзаев.

Другой представитель субъекта в парламенте Александр Старовойтов отметил, что принципиально проблемы в Осетии не отличаются от тех, что есть в других регионах. Единственный нюанс, с которым придется столкнуться новому руководителю, — «оттенок многонациональности», поделился с «Известиями» депутат от республики .

Вид на Дом правительства Республики Северная Осетия – Алания Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Но Меняйло — грамотный руководитель , который до этого работал в Севастополе и Сибири. Мы встречались с ним в Новосибирске. Человек системный, понимающий . Я думаю, что для него не будет ничего нового в этой работе, — полагает парламентарий.

Эта неделя оказалась крайне насыщенной на отставки «региональных долгожителей» . 7 апреля заявление по собственному желанию подал глава Тывы Шолбан Кара-оол, а днем спустя такое же обращение президенту направил и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Последний, к слову, до вчерашнего дня носил неформальный статус «самого опытного» руководителя региона, поскольку занимал свой пост 16 лет.

Эксперты считают, что круг лиц, которые могут быть отправлены в отставку до единого дня голосования, уже определен. По мнению политического консультанта Дмитрия Фетисова, в этом списке как минимум пять глав регионов, к которым «есть вопросы» у федерального центра.