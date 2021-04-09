Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Главная / Политика

Поменяли на Меняйло: чего ожидать от врио главы Северной Осетии

09 апреля 2021, 21:10  •  118 • Политика
Сергей Меняйло назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо Вячеслава Битарова, занимавшего этот пост с 2016 года. Такое решение 9 апреля принял Владимир Путин, удовлетворив заявление Битарова об уходе по собственному желанию. Ранее Меняйло занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Эксперты называют фигуру врио «неоднозначной», однако считают, что ему по силам перезагрузить ту систему, которая сложилась в Северной Осетии. Представители региона в парламенте верят, что новому руководителю удастся выстроить эффективную работу по социально-экономическому развитию республики, однако ее многонациональность станет для врио сложностью.

Никогда не терял связь

Владимир Путин 9 апреля предложил своему полпреду в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии. В ходе встречи президент отметил, что хорошо знаком с «новоиспеченным» главой и пожелал ему удачи на этом посту. Сергей Меняйло ответил, что республика для него никогда не была чужой.
— Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия – Алания, — отметил он на встрече с главой государства.
В ходе онлайн-конференции Меняйло подчеркнул потенциал республики, в частности, в санаторно-курортном направлении. Он также пообещал уделять особое внимание развитию системы здравоохранения субъекта. Кроме того, врио сообщил о планах укреплять взаимовыгодное сотрудничество с соседними регионами. «Ставропольский край, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан. Мы друг друга знаем с главами, надеюсь, они меня поддержат в этой работе, и эта работа будет совместная», — добавил руководитель.
Сергей Меняйло на рабочей встрече с Владимиром Путиным в формате видеоконференции
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Стоит отметить, что Сергей Меняйло родился в Северо-Осетинской АССР, а позже строил военную карьеру. В 2004 году успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 2014 по 2016 год исполнял обязанности губернатора Севастополя, а затем был назначен полномочным представителем президента в СФО.
В этот же день президент освободил от должности руководившего регионом с 2016 года Вячеслава Битарова. Эксперты его отставку называют предсказуемой, а фигуру врио — неоднозначной.
— Ситуация в регионе не контролировалась, достаточно вспомнить антиковидные митинги во Владикавказе. Перед выборами имело смысл его поменять. Однако Меняйло — кандидатура неоднозначная. С одной стороны, у него большой опыт административной работы. Однако в Осетии нужно не «через колено ломать», а уметь договариваться с людьми. Пока вопрос — насколько его качества будут соответствовать североосетинским реалиям. Преимущество Меняйло в том, что по материнской линии он имеет непосредственное отношение к Осетии, — отметил в разговоре с «Известиями» политолог Константин Калачев.
По его мнению, большой плюс нового врио главы региона в том, что он может «заново перезагрузить систему», которая сложилась во времена нахождения на посту Вячеслава Битарова.
Вячеслав Битаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Справка «Известий»
Вячеслав Битаров родился в 1961 году, однако начал свою политическую карьеру только в 2003-м с избрания депутатом городской думы Владикавказа. Позже стал депутатом регионального парламента, занимал посты главы комитета по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам, а потом и заместителя председателя парламента республики. В 2015 году после небольшого «политического перерыва» стал врио первого зампреда правительства региона и в этом же году назначен председателем правительства Осетии. В 2016 году Владимир Путин назначил Вячеслава Битарова врио главы республики и уже спустя несколько месяцев по итогам тайного голосования в парламенте субъекта тот был избран руководителем региона.

Позитивные изменения

Представители региона в Госдуме позитивно восприняли назначение Сергея Меняйло. Депутат от Северной Осетии, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев рад слышать, что родной ему регион возглавит «человек с большим опытом военной и гражданской службы».
— Уверен, что такой сильный и волевой человек, как Сергей Иванович, сможет реализовать стратегические задачи и выстроить эффективную работу по социально-экономическому развитию республики. Задачи очень непростые, но лично зная способности врио главы, абсолютно уверен, что все эти задачи будут выполнены на пять с плюсом, — отметил Валерий Газзаев.
Другой представитель субъекта в парламенте Александр Старовойтов отметил, что принципиально проблемы в Осетии не отличаются от тех, что есть в других регионах. Единственный нюанс, с которым придется столкнуться новому руководителю, — «оттенок многонациональности», поделился с «Известиями» депутат от республики.
Вид на Дом правительства Республики Северная Осетия – Алания
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Но Меняйло — грамотный руководитель, который до этого работал в Севастополе и Сибири. Мы встречались с ним в Новосибирске. Человек системный, понимающий. Я думаю, что для него не будет ничего нового в этой работе, — полагает парламентарий.
Эта неделя оказалась крайне насыщенной на отставки «региональных долгожителей». 7 апреля заявление по собственному желанию подал глава Тывы Шолбан Кара-оол, а днем спустя такое же обращение президенту направил и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Последний, к слову, до вчерашнего дня носил неформальный статус «самого опытного» руководителя региона, поскольку занимал свой пост 16 лет.
Эксперты считают, что круг лиц, которые могут быть отправлены в отставку до единого дня голосования, уже определен. По мнению политического консультанта Дмитрия Фетисова, в этом списке как минимум пять глав регионов, к которым «есть вопросы» у федерального центра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.