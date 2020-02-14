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Поматросила и бросила

14 февраля 2020, 17:39  •  36 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Вашингтон в 2014 году "бросил" Киев.

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