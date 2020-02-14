|
Поматросила и бросила
14 февраля 2020, 17:39 • 36 • Карикатуры
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Вашингтон в 2014 году "бросил" Киев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2020, 02:24
|
09 февраля 2020, 10:54
|
12 февраля 2020, 00:39
|
13 февраля 2020, 05:54
|
09 февраля 2020, 17:24
|
10 февраля 2020, 09:24
|
13 февраля 2020, 05:24