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Поматросил и бросил: Сын отсудил у государства компенсацию за "прикрытие" отца
15 октября 2020, 19:15 • 128 • В мире
В Великобритании произошёл беспрецедентный случай: мужчина получил кругленькую сумму от государства за "прикрытие" отца. Тот поматросил и бросил женщину, но сын через суд добился справедливости.
Боб Робинсон был длинноволосым анархистом в 1980-х. Он появился ниоткуда, но быстро стал своим в группе экоактивистов и зоозащитников. Влюбился в Джеки. У пары появился ребёнок. Но через два года Боб исчез. Женщина подумала, что возлюбленный её бросил.
Мальчик вырос и только в 26 лет совершенно случайно узнал всю правду о своём отце. Оказалось, что Боба Робинсона на самом деле звали Бобом Ламбертом. Он вовсе не был анархистом и радикалом. Боб был полицейским под прикрытием. Его заданием, длившимся два года, было влиться в группу экоактивистов и зоозащитников, с чем он блестяще справился.
Издание The Guardian пишет, что сыну Ламберта сейчас 35 лет. Имя мужчины так и осталось неизвестным для прессы. Ему понадобилось девять лет, чтобы всё выяснить и добиться справедливости. Суд обязал Скотленд-Ярд выплатить этому человеку и его матери Джеки 425 тысяч фунтов (42,3 миллиона рублей).
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