Поматросил и бросил: Сын отсудил у государства компенсацию за "прикрытие" отца

Боб Робинсон был длинноволосым анархистом в 1980-х. Он появился ниоткуда, но быстро стал своим в группе экоактивистов и зоозащитников. Влюбился в Джеки. У пары появился ребёнок. Но через два года Боб исчез. Женщина подумала, что возлюбленный её бросил.

Мальчик вырос и только в 26 лет совершенно случайно узнал всю правду о своём отце. Оказалось, что Боба Робинсона на самом деле звали Бобом Ламбертом. Он вовсе не был анархистом и радикалом. Боб был полицейским под прикрытием. Его заданием, длившимся два года, было влиться в группу экоактивистов и зоозащитников, с чем он блестяще справился.

Издание The Guardian пишет, что сыну Ламберта сейчас 35 лет. Имя мужчины так и осталось неизвестным для прессы. Ему понадобилось девять лет, чтобы всё выяснить и добиться справедливости. Суд обязал Скотленд-Ярд выплатить этому человеку и его матери Джеки 425 тысяч фунтов (42,3 миллиона рублей).