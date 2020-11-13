Пользуются разработками нацистов до сих пор? Как американцы присвоили секретные архивы

В ходе Нюрнбергского процесса тайная нацистская организация "Аненербе" была признана преступной. Её архивы забрали страны, победившие во Второй мировой войне. Однако до сих пор эти документы так и не были рассекречены. Автор канала в "Яндекс. Дзен" "Параллель 56" объясняет это тем, что разработки нацистов используются теми же США до сих пор.

Так, по его словам, немцами было разработано и воплощено колоссальное количество передовых технологий XX века, которое до сих пор использует всё человечество: ракеты морского базирования, крылатые и баллистические ракеты, магнитные торпеды, реактивные самолёты и лучшие атомные подводные лодки. Нацистам не хватило времени для доработки всех своих идей, однако, пишет автор канала, данных в архивах было достаточно для того, чтобы те же американцы смогли довести до ума некоторые технологии.

Контроль за оперативным внедрением немецких технологий в американскую промышленность осуществляло "Разведывательное управление технических служб", а в рамках секретной программы "Облака" США вывезли около 500 немецких учёных в области ракетной техники.

"В секретных лабораториях ЦРУ трофейные документы, в том числе и связанные с опытами над людьми, были дотошно изучены. Есть свидетельства, что именно наработки "Аненербе" негласно, и причём активно, использовали в разработках биологического и бактериологического оружия", - утверждает автор канала.

Он предполагает, что разработки "Аненербе" до сих пор не обнародованы, поскольку, скорее всего, многие из них сохраняют свою актуальность.