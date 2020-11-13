Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
Главная / Политика

Пользуются разработками нацистов до сих пор? Как американцы присвоили секретные архивы

13 ноября 2020, 16:30  •  26 • Политика
Секретные архивы нацистской организации "Аненербе", которые после победы во Второй мировой войне перешли к США, Великобритании и СССР, до сих пор остаются загадкой, отмечают в Сети. По одному из предположений, американцы не раскрывают тайны фашистов, поскольку пользуются разработками Третьего рейха до сих пор.
В ходе Нюрнбергского процесса тайная нацистская организация "Аненербе" была признана преступной. Её архивы забрали страны, победившие во Второй мировой войне. Однако до сих пор эти документы так и не были рассекречены. Автор канала в "Яндекс. Дзен" "Параллель 56" объясняет это тем, что разработки нацистов используются теми же США до сих пор.
Так, по его словам, немцами было разработано и воплощено колоссальное количество передовых технологий XX века, которое до сих пор использует всё человечество: ракеты морского базирования, крылатые и баллистические ракеты, магнитные торпеды, реактивные самолёты и лучшие атомные подводные лодки. Нацистам не хватило времени для доработки всех своих идей, однако, пишет автор канала, данных в архивах было достаточно для того, чтобы те же американцы смогли довести до ума некоторые технологии.
Контроль за оперативным внедрением немецких технологий в американскую промышленность осуществляло "Разведывательное управление технических служб", а в рамках секретной программы "Облака" США вывезли около 500 немецких учёных в области ракетной техники.
"В секретных лабораториях ЦРУ трофейные документы, в том числе и связанные с опытами над людьми, были дотошно изучены. Есть свидетельства, что именно наработки "Аненербе" негласно, и причём активно, использовали в разработках биологического и бактериологического оружия", - утверждает автор канала.
Он предполагает, что разработки "Аненербе" до сих пор не обнародованы, поскольку, скорее всего, многие из них сохраняют свою актуальность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деятельность"
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен" стекаются люди
13 ноября 2020, 07:20
Американские СМИ приготовились ненавидеть Россию без Путина: США поставили "диагноз" президенту РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результа...
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до...
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деят...
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
08 ноября 2020, 13:40
Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.