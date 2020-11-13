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Пользуются разработками нацистов до сих пор? Как американцы присвоили секретные архивы
13 ноября 2020, 16:30 • 26 • Политика
Секретные архивы нацистской организации "Аненербе", которые после победы во Второй мировой войне перешли к США, Великобритании и СССР, до сих пор остаются загадкой, отмечают в Сети. По одному из предположений, американцы не раскрывают тайны фашистов, поскольку пользуются разработками Третьего рейха до сих пор.
В ходе Нюрнбергского процесса тайная нацистская организация "Аненербе" была признана преступной. Её архивы забрали страны, победившие во Второй мировой войне. Однако до сих пор эти документы так и не были рассекречены. Автор канала в "Яндекс. Дзен" "Параллель 56" объясняет это тем, что разработки нацистов используются теми же США до сих пор.
Так, по его словам, немцами было разработано и воплощено колоссальное количество передовых технологий XX века, которое до сих пор использует всё человечество: ракеты морского базирования, крылатые и баллистические ракеты, магнитные торпеды, реактивные самолёты и лучшие атомные подводные лодки. Нацистам не хватило времени для доработки всех своих идей, однако, пишет автор канала, данных в архивах было достаточно для того, чтобы те же американцы смогли довести до ума некоторые технологии.
Контроль за оперативным внедрением немецких технологий в американскую промышленность осуществляло "Разведывательное управление технических служб", а в рамках секретной программы "Облака" США вывезли около 500 немецких учёных в области ракетной техники.
"В секретных лабораториях ЦРУ трофейные документы, в том числе и связанные с опытами над людьми, были дотошно изучены. Есть свидетельства, что именно наработки "Аненербе" негласно, и причём активно, использовали в разработках биологического и бактериологического оружия", - утверждает автор канала.
Он предполагает, что разработки "Аненербе" до сих пор не обнародованы, поскольку, скорее всего, многие из них сохраняют свою актуальность.
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