«Пользуются повышенным спросом на рынке»: названы готовые принимать российских туристов страны

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), восемь стран, относящихся к популярным у путешественников направлениям, готовы принять туристов из РФ после открытия границ. Речь идёт о Турции, Египте, Хорватии, Кубе и ряде других государств. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это не означает, что авиаперелёты по этим направлениям начнутся уже в ближайшие дни. До этого специалистам предстоит оценить ситуацию в зарубежных странах, после чего постепенно будет возобновляться международное сообщение. При этом эксперты отмечают, что текущий туристический сезон уже можно назвать состоявшимся благодаря высокой популярности отдыха на российских курортах.

Как выяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР), по состоянию на 14 июля восемь стран мира из числа популярных направлений для путешествий готовы принимать российских туристов «на определённых, довольно необременительных условиях». Об этом в ходе пресс-конференции заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку об отсутствии COVID», — сказала Ломидзе.

При этом она отметила, что готовность других государств к открытию турпотока не означает фактического запуска авиаперелётов между странами. По её словам, в ближайшее время российские власти при участии компетентных органов сформируют список направлений, по которым будет открыто сообщение.

«Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно, что это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнётся открытие международного сообщения», — подчеркнула она.

Глава АТОР также рассказала, что в ближайшее время Италия и Испания обновят списки государств, чьих туристов готовы принимать.

«По предварительной неподтверждённой информации Россия может войти в список тех стран, (граждан. — RT) которых Италия и Испания готовы будут принимать с определённого момента. И не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», — пояснила она.

Reuters

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В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил надежду на то, что Турция с 1 августа откроет свои границы для российских туристов — «никаких препятствий для этого нет».

«Вьетнам, скорее всего, откроется ближе к осени для россиян. Единичные зарубежные направления откроются для российских туристов в августе. Тунис, возможно, откроется в августе, средиземноморские направления — вряд ли», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в начале июля Росавиация продлила введённый из-за пандемии коронавируса запрет на международные полёты до конца месяца. Позднее федеральное агентство сообщило о разработке «матрицы поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами». Отмечалось, что в рамках первого этапа полёты возобновятся с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия.

«Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», — заявляли в Росавиации.

Кроме того, согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в страну. Прибывающим будет необходимо показать документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус, взятого не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Те, у кого такой справки нет, будут обязаны в течение трёх дней пройти тест, чтобы подтвердить отсутствие COVID-19.

«Туристический сезон уже удался»

В ходе прошедшей пресс-конференции Майя Ломидзе также рассказала, что туристический сезон-2020 уже «можно назвать состоявшимся». По её словам, ещё в мае на этот счёт были «очень грустные прогнозы».

«Но сейчас мы видим практически аншлаг на наших курортах и парадоксально появившуюся в этом сезоне возможность отправиться туда на чартерных рейсах. В том числе и в те регионы, которые до сих пор воспринимались исключительно как направления индивидуального дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию», — заявила она.

При этом глава АТОР не согласилась с заявлениями о якобы полной загрузке отелей и санаториев на юге России. По её словам, места для отдыха есть как на Черноморском побережье, так и на Крымском полуострове.

«В первую очередь продаются самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Да, они распроданы вплоть до сентября включительно, по нашим данным. Тем не менее, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, какая это ценовая категория. Это средняя планка, как правило», — отметила Ломидзе.

Отдыхающие на пляже в Адлерском районе города Сочи

РИА Новости

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT отметил, что региональные власти не фиксируют роста цен на отдых, подчеркнув, что в республике есть большой выбор различных ценовых предложений для туристов.

«Например, к нам едут автолюбители, которые путешествуют по Крыму и свободны в своём выборе места отдыха. Сегодня такой гость может остановиться в пятизвёздочном отеле мирового уровня, а завтра — переночевать в палатке на пляже или в автокемпинге. В любом случае выбор среди ценовых предложений есть. Наша главная задача — не столько наращивать количество туристов, сколько обеспечить условия, при которых ожидания людей от отдыха будут полностью удовлетворены и они захотят снова вернуться в Крым», — пояснял Аксёнов.