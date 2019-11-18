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Пользователи Twitter предложили наградить Любовь Соболь "орденом Иуды" после вручения премии Магнитского

18 ноября 2019, 16:54  •  117 • Политика
"Осталось орден Иуды заработать". Именно так в социальных сетях отреагировали на вручение Любови Соболь очередной прозападной премии в номинации "Выдающийся российский оппозиционный активист".
Публицист, политолог и ведущий "Вести FM" Армен Гаспарян язвительно прокомментировал награждение Любови Соболь премией имени Магнитского, которую та получила 15 ноября в Лондоне. "Тупость нашей эпохи - вероятно, очень ценный урок для следующей. Но от этого не легче", - написал Гаспарян в своем Twitter. Пост вызвал живую реакцию подписчиков: Соболь раскритиковали за продажность и намекнули, что после получения премии "услуги" оппозиционерки резко подорожают.
"Раздают премию для тех, кто ни хрена полезного не сделал для развития своей страны. Чем больше гадостей несут своей стране, тем больше корма получают эти паразиты".
"Осталось вручить орден Скрипаль, будет полным кавалером".
"Зато сразу видно, кто есть кто... Такие премии настоящим патриотам своей страны не дадут... Уже даже получение этой премии является предательством..."
Некоторые пользователи Twitter пошли ещё дальше и назвали Соболь идиоткой, предложив вдогонку наградить юриста ФБК орденом Иуды и припомнив ей недавнее вручение премии "Женщина года" от BBC.
Напомним, премией Сергея Магнитского ежегодно отмечают журналистов, политиков, общественных деятелей и юристов, внёсших "значимый вклад в сохранение и развитие наследия Сергея Магнитского в сфере правосудия и защиты прав человека". В разное время "награды" удостаивались также украинский террорист Олег Сенцов, основатель ФБК Алексей Навальный, сенатор США Джон Маккейн, прозападный политик Борис Немцов и другие явные и скрытые противники России.

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