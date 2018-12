Пользователи соцсетей раскритиковали Меланью Трамп за неподобающий вид во время поездки в Ирак

Критике американцев подверглась первая леди США Меланья Трамп. Пользователи в социальных сетях раскритиковали в пух и прах её лук в котором она предстала по возвращению из Ирака, где президентская чета посетила военнослужащих на одной из военных баз. Всех смутили обтягивающие бежевые брюки на супруге президента. Критики заявили, что их совсемне видно, и кажется будто ноги первой леди голые и едва прикры коротким пальто.

"Меланья как будто без штанов", — написали многие под видео, где супруги Трампы спускаются по трапу из самолета, прибывшего из Ирака.

Другим же не понравилось сочетание цвета брюк и зелёного пальто.

"В этой одежде первая леди похожа на сварливого эльфа", — заявляет пользователь Cole.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA