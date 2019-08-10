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Пользователи соцсетей поймали «Эхо Москвы» на лжи

10 августа 2019, 18:54  •  130 • Политика
В определённых кругах почему-то принято считать, что так называемая оппозиционная и либеральная журналистика отличается куда большей чистоплотностью, чем федеральные или консервативно-патриотические СМИ. В общественное сознание на протяжении десятилетий вдалбливался миф о том, что если человек соотносит себя с Западом, то он объективен, беспристрастен, чист сердцем и умом
Автор:
Афанасьев Андрей
Но в действительности всё оказывается иначе. В недавнем материале, посвящённом судьбе архивов со сведениями о репрессированных в годы советской власти, журналисты «Эха Москвы» использовали фотографию детей в концлагере. На снимке мы видим измождённых и напуганных детей за колючей проволокой и надпись: «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещён под угрозой расстрела».
Что это, как не яркое доказательство зверства и безумия русского народа и России как таковой? Ведь, по мнению либералов, наша страна — варварская и жестокая. Всё «логично».
Но внимательные читатели довольно быстро разоблачили очередной «фейк». Выяснилось, что на снимке отнюдь не дети ГУЛАГа, а советские дети — узники финского концлагеря №6 в Петрозаводске. Историки заявляют, что снимок сделан в 1944 г. военным корреспондентом Галиной Санько. «Правдорубы» и «честные журналисты» с «Эха Москвы» просто обрезали на фото надпись на финском языке. Вот оригинал снимка:
Вот что много лет назад рассказывала Галина Санько об истории этой фотографии, которая была в 40-е годы запрещена к публикации (запрет был снят лишь через 20 лет) в связи с тем, что дети не выражали радости по поводу освобождения из концлагеря:
По дороге девушки-комсомолки рассказали мне о лагере, в котором были заключены маленькие дети. Я направилась туда и вскоре увидела за колючей проволокой бараки. Испуганные лица. Они с недоверием смотрели на меня недетскими глазами. Я пыталась с ними заговорить, но они упорно не отвечали. Сделав несколько фотографий, я прошла в ворота. И вдруг какая-то девочка сказала мне: "Тётя!". Ребята плакали, повторяли сквозь слёзы "мама". Дети были не только из Карелии, но и из Ленинградской области. Сразу отправить их не могли, так как город был освобождён только со стороны озера, а кругом ещё были фашисты».
В 1968 году петрозаводская серия фотографий Галины Санько получила Гран-при Парижской международной фотовыставки. Мог ли кто-то подумать, что спустя всего лишь 50 лет их будут использовать против народа и страны, перенесшей и победившей весь этот ужас и тьму?
Это рецидив
Понятное дело, что как только в социальных сетях разгорелся скандал по этому поводу, редакция «Эха Москвы» поспешила стереть эту информацию из своих учётных записей. Но правды не утаить. Если в строке браузера вбить короткий адрес с первого изображения http://amp.gs/ezOU, он перешлёт вас прямо на тот самый материал об архивах на сайте оппозиционной радиостанции.
И это далеко не единственный случай откровенной лжи на этом ресурсе. Недавно министерство обороны разоблачило фейк «Эха Москвы» о гибели главы Генштаба Валерия Герасимова во время крушения грузового самолёта Ан-26 в Сирии.
Другой «фейк» был разоблачён в феврале, когда на сайте «Эха Москвы» появился материал о том, что якобы в Ростове-на-Дону «Полицейских обязали с семьями ходить к священникам». К тексту был приложен какой-то документ, никакого отношения к Ростову не имеющий.
В СМИ и блогах гуляют десятки аналогичных историй из жизни редакции и отдельно взятых сотрудников «Эха», так что можно с уверенностью сказать, что такого рода «ошибки» — фирменный стиль журналистов из этой организации.
При этом важно помнить, что такого рода деятельность происходит за государственный счёт. В частности, этот вопрос поднимался на недавней «Прямой линии с Владимиром Путиным».

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