Пользователи Instagram посмеялись над новой фоткой Зеленского

Мы уже видели, а точнее слышали, как Зеленский запрещает в стране использование русского языка, а потом сам же болтает на нём во время официальных мероприятий. Теперь вот дошли и до русской культуры. Вроде, на Украине тренд сейчас, поливать грязью всё, что связано с Россией и её историей. Так что одев традиционную русскую косоворотку Зеленский обрёк и себя на эту незавидную участь.Забавно, что произойти это должно было именно в «День вышиванки». Хотел Зеленский сделать как лучше и поздравить народ с чисто украинским праздником, да всё пошло по обычному сценарию. Выставлять себя посмешищем украинские политики любят, знают как и практикуют.Комментарии под постом в Instagram c фоточкой в косоворотке колкостями. Украинские подписчики истерят и возмущаются невежеству президента. А тем временем русские веселятся и благодарят украинского лидера за промоушен нашей культуры.Можно чётко увидеть разницу между русской косовороткой (слева) и украинской вышиванкой (справа)Не удержалась от комментария и Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ оценила «поздравительный» пост, написав «отметить «День вышиванки» в косоворотке – бесценно».Действительно «бесценно». Думаю, вспоминать Зеленскому этот случай будут ещё долго.