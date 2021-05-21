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Пользователи Instagram посмеялись над новой фоткой Зеленского

21 мая 2021, 18:00  •  95 • Украина
Мы уже видели, а точнее слышали, как Зеленский запрещает в стране использование русского языка, а потом сам же болтает на нём во время официальных мероприятий. Теперь вот дошли и до русской культуры. Вроде, на Украине тренд сейчас, поливать грязью всё, что связано с Россией и её историей. Так что одев традиционную русскую косоворотку Зеленский обрёк и себя на эту незавидную участь.

Забавно, что произойти это должно было именно в «День вышиванки». Хотел Зеленский сделать как лучше и поздравить народ с чисто украинским праздником, да всё пошло по обычному сценарию. Выставлять себя посмешищем украинские политики любят, знают как и практикуют.

Комментарии под постом в Instagram c фоточкой в косоворотке колкостями. Украинские подписчики истерят и возмущаются невежеству президента. А тем временем русские веселятся и благодарят украинского лидера за промоушен нашей культуры.

Можно чётко увидеть разницу между русской косовороткой (слева) и украинской вышиванкой (справа)

Не удержалась от комментария и Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ оценила «поздравительный» пост, написав «отметить «День вышиванки» в косоворотке – бесценно».

Действительно «бесценно». Думаю, вспоминать Зеленскому этот случай будут ещё долго.

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