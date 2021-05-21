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Пользователи Instagram посмеялись над новой фоткой Зеленского
21 мая 2021, 18:00 • 95 • Украина
Забавно, что произойти это должно было именно в «День вышиванки». Хотел Зеленский сделать как лучше и поздравить народ с чисто украинским праздником, да всё пошло по обычному сценарию. Выставлять себя посмешищем украинские политики любят, знают как и практикуют.
Комментарии под постом в Instagram c фоточкой в косоворотке колкостями. Украинские подписчики истерят и возмущаются невежеству президента. А тем временем русские веселятся и благодарят украинского лидера за промоушен нашей культуры.
Можно чётко увидеть разницу между русской косовороткой (слева) и украинской вышиванкой (справа)
Не удержалась от комментария и Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ оценила «поздравительный» пост, написав «отметить «День вышиванки» в косоворотке – бесценно».
Действительно «бесценно». Думаю, вспоминать Зеленскому этот случай будут ещё долго.
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