Пользователи Google жалуются на свастику, заполонившую карты сервиса

Впервые эти значки были замечены еще 30 ноября. Микроблогеры заявили о том, что свастикой неожиданно стали отмечаться отели в Лондоне, Дублине и других городах по всему миру.

Пользователи Twitter уже несколько дней обсуждают в своих микроблогах странную ситуацию, связанную с Google: неожиданно на картах сервиса появилась свастика. Причем видят ее пользователи разных стран по всему миру преимущественно над отелями.

Первой об этом сообщила ирландка Кэти из Дублина. По ее словам, на карте этот символ она увидела вместо привычного значка кровати, обозначающего отели.

«Я открыла карты и решила поискать отели в окрестностях. И тут заметила свастику. Подумав, что это очень странно, я сделала скриншот и отправила запрос в Google Maps», - сообщила женщина в Twitter.

Однако, перезагрузив страницу с картой, она снова увидела привычные значки с кроватью. По ее словам, это был единственный случай, когда она увидела свастику.

Как оказалось, Кэти не была единственной, кто заметил этот значок на картах. Об этом сообщали пользователи из Лондона, Калифорнии, Западной Ковины и других городов по всему миру. Причем у них после перезагрузки приложения эти значки никуда не исчезали.

Как объяснили в Google, свастикой, закрученной против часовой стрелки, обозначаются буддийские храмы. О том, что произошел сбой, в сервисе уже знают и работают над исправлением ошибки, пишет издание HuffPost.