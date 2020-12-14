Пользователей «ВКонтакте» — на учёт: в «Слуге народа» оценили идею секретаря СНБО

Запрет российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине — оправданный шаг, однако, ставить на учёт тех, кто ею продолжает пользоваться, излишне.Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.«Я считаю, что закрыть ВКонтакте было правильно. Да, безусловно, некоторые недобросовестные фирмы все-таки дают возможность подключиться к ВКонтакте. Но все равно количество пользователей снизилось. Это как с количеством вирусов. Маска тебя полностью не спасает - но без нее ты бы сходу получил миллион вирусов. А так – только сто», - подчеркнула она.При этом инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей «ВКонтакте» Цыба считает не соответствующей демократическим принципам и нереальной.«Как по мне, это выглядит нереальным. Более того, я не понимаю, зачем это делать. Да, это вредная сеть; там действительно очень много подростков. И если они там сидят, у них мозги промываются. Но чтобы всех их брать на учет? Я, честно говоря, такое не очень понимаю. У нас все же демократическое государство», - добавила Цыба.Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что следует ставить на учет граждан, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте». Также он сообщил о планах СНБО и других госорганов «совместно с международными партнерами» в ближайшее время полностью закрыть доступ к этой соцсети.«ВКонтакте» ранее в очередной раз произвела манипуляции, которые позволили пользователям из Украины получить доступ к ресурсу, что вызвало соответствующую реакцию того же Данилова.