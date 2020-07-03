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Польза от Крыма для России превысила вред от западных санкций

03 июля 2020, 15:00  •  137 • Политика
Фото: most.life
В Вашингтоне не смогли дать Москве адекватный ответ
Москва переиграла противников, когда вернула Крым в состав России. Она получила в свое распоряжение Черное море и возможность расширить влияние на Ближний Восток. Санкции США и их союзников не стали адекватным ответом на действия России. Такую оценку дали эксперты китайского издания Sohu.
Референдум в марте 2014 г. и присоединение полуострова к России прошли столь неожиданно и стремительно, что Запад не смог отреагировать адекватно. Там не придумали ничего лучше, как ввести против Москвы и Крыма экономические ограничения. Однако польза от Крыма оказалась намного больше негативного эффекта санкций, приводит "ПолитРоссия" выдержки из статьи.
Россия получила в свое распоряжение базы Черноморского флота, порты и возможность свободно использовать южные морские пути. В результате Москва смогла эффективно действовать в ближневосточном регионе и, соответственно, влиять на глобальные мировые процессы, отмечают в Китае. На этом фоне санкции – это как укус комара: почешется и перестанет, а эффект от наличия Крыма и выхода в Черное море останется.
Крым воссоединился с Россией по решению большинства жителей полуострова. Свое мнение они высказали на референдуме, который провели после госпереворота в Киеве в 2014 году.

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