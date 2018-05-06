|
«Польза, честь и слава»: как формировались традиции инаугурации президента России
06 мая 2018, 13:54 • 75 • В России
7 мая 2018 года состоится инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Торжественная церемония пройдёт в московском Кремле уже в седьмой раз — впервые она состоялась в 1991 году. За неполные три десятка лет менялись и место проведения процедуры и её сценарий. По традиции, закрепившейся в 2000 году, вступление в должность президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Во время инаугурации новый глава государства произносит слова присяги, положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции РФ, а затем получает знаки президентского отличия.
Президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца РИА Новости © Алексей Дружинин
7 мая 2018 года в Кремле пройдёт церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина. Процедура вступления в должность главы российского государства, избранного в результате всенародного голосования, станет седьмой по счёту.
Первая инаугурация президента в истории России состоялась ещё до распада СССР — 10 июля 1991 года. В Кремлёвском дворце съездов (сейчас Государственный Кремлёвский Дворец — RT) в должность президента РСФСР вступил Борис Николаевич Ельцин.
В своей инаугурационной речи избранный президент заявил, что впервые в тысячелетней истории России глава государства торжественно присягает своим «согражданам». Как подчеркнул Ельцин, институт президента необходим для того, чтобы интересы общества занимали первоочередное положение в политике государства.
В тот день в своём выступлении президент СССР Михаил Горбачёв назвал Ельцина президентом Российской Федерации. Советский лидер сообщил собравшимся во дворце, что видит Россию центром «обновлённого союзного государства» — речь шла о проекте Союза Суверенных Государств, который должен был прийти на смену СССР.
Инаугурация 1991 года, несмотря на её большое историческое значение, по своей форме напоминала рядовое протокольное мероприятие. Церемония длилась всего 37 минут, и после перерыва в зале Кремлёвского дворца началось заседание Съезда народных депутатов РСФСР.
Тем не менее, первая инаугурация заложила традицию присутствия на церемонии лидеров основных религиозных конфессий. После того, как Борис Ельцин принёс присягу, с напутственным словом выступил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Выступление предстоятеля РПЦ означало отказ новой власти от атеистической советской традиции и признание особого положения православной культуры.
Регалии президента
Вторая инаугурация Бориса Ельцина прошла 9 августа 1996 года в том же месте, но носила совершенно иной характер. Администрация президента провела серьёзную подготовку к этому событию. К тому же, в 1994 и 1996 годах были внесены поправки в законодательство РФ, устанавливавшие символы президентской власти и порядок вступления в должность главы государства.
В соответствии с нововведениями, в 1996 году Ельцин получил две регалии — штандарт президента и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с орденской цепью. Данная награда является символом президентской власти.
Штандарт представляет собой древко, на которое крепится квадратное трёхцветное полотнище с государственным гербом посередине. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья.
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — это крестообразная награда, на лицевой стороне которой изображён герб РФ, а на оборотной — девиз «Польза, честь и слава».
Орден новоизбранному президенту передаёт его предшественник. Если глава государства переизбирается на следующий срок, то знак президентской власти ему не вручается. Так, в 2004 году, когда Владимир Путин был избран во второй раз, орден не возлагался на президента, а находился слева от него.
Также при Ельцине была заложена традиция выноса в начале инаугурации Конституции, штандарта, флага и знака президента военнослужащими Кремлёвского полка. Во время церемонии флаг и штандарт располагаются позади президента, а Конституция — по правую руку для принесения присяги.
Специальное издание Конституции в красном переплёте, а также регалии президентской власти существуют в единственном экземпляре. В конце церемонии дубликат штандарта поднимается над резиденцией главы государства в Кремле. Оригинал между церемониями хранится в сенатском корпусе Большого Кремлёвского дворца (корпус №1).
Президент имеет право носить орден «За заслуги перед Отечеством» I степени как по торжественным случаям, так и во время исполнения своих ежедневных обязанностей. По истечении полномочий бывший глава государства может попросить изготовить для него дубликат знака президента.
На инаугурации, помимо действующего главы государства, рядом с избранным президентом РФ должны присутствовать председатель Конституционного суда (кладёт Конституцию для присяги — RT), глава действующего правительства, спикеры Совета Федерации и Государственной Думы.
Этот состав символизирует три ветви государственной власти — судебной, исполнительной и законодательной. Правда, в 1996 и 2000 году на инаугурации находился ещё и глава ЦИК. Предстоятель РПЦ присутствовал на вступлении избранного президента в должность дважды — в 1991 и 1996 годах.
Среди гостей инаугурации — судьи Конституционного суда, главы религиозных конфессий, сенаторы, депутаты, члены правительства, представители регионов, видные общественные деятели, высокопоставленные военнослужащие, главы дипмиссий иностранных государств и зарубежные лидеры. Общее количество присутствующих варьируется от 1,5 до 3 тыс. человек.
Присяга и смотр войск
В 2000 году в процедуру инаугурации было внесено множество изменений, которые придали церемонии вступления в должность президента РФ исключительно торжественный характер. Однако главная задача нововведений, как отмечают эксперты, состояла в том, чтобы подчеркнуть историческую преемственность государственной власти.
Инаугурация президента поменяла место проведения. С 2000 года она проводится в Андреевском (тронном) зале Большого Кремлёвского дворца, где были коронованы императоры Александр II, Александр III и Николай II. Исторический облик зала был восстановлен в 1990-е годы по указу Бориса Ельцина.
Церемония начинается с торжественного выноса Конституции, флага, штандарта и знака президента. В этот момент кортеж избранного главы государства находится на Васильевском спуске. Затем лимузин президента въезжает в Спасские ворота и останавливается у Большого Кремлёвского дворца.
У входа главу государства встречает комендант Московского Кремля. Под оркестровый марш президент проходит Георгиевский и Александровский залы и поднимается на специальный подиум в конце Андреевского зала. Положив правую руку на Конституцию, избранный глава государства произносит присягу.
Её текст закреплён в четвёртой главе основного закона: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
После присяги под звуки гимна РФ над резиденцией президента поднимается штандарт. Глава государства произносит инаугурационную речь и затем отправляется на Соборную площадь на смотр Кремлёвского полка. Эта традиция, заимствованная у императорской России, также существует с 2000 года. С 2004 года в небольшом параде участвует кавалерийский почётный эскорт.
Кремлёвскому полку отводится, пожалуй, наиболее важная роль в инаугурации. Военнослужащие в синих мундирах образца Отечественной войны 1812 года приветствуют президента в Большом Кремлёвском дворце и открывают ему двери в залы.
Парадные расчёты на Соборной площади укомплектованы военнослужащими в мундирах разных эпох, в том числе Преображенского и Семёновского полков. Историческая форма военнослужащих символизирует преемственность воинской славы России.
По традиции покидающий свой пост глава государства перед входом в Большой Кремлёвский дворец проходит Соборную площадь, где благодарит полк за службу. Вступивший в должность президент перед началом парада поздравляет военнослужащих с годовщиной образования полка.
Подразделение ведёт свою историю с 8 апреля 1936 года, но День полка празднуется 7 мая, когда обычно проходит инаугурация президента. Именно в эту дату в 1965 году подразделение было награждено орденом Красного Знамени за боевые заслуги в Великой Отечественной войне.
Аутентичная традиция
Процедура инаугурации президента России символизирует республиканский строй и светский характер государства, отметила в беседе с RT директор Центра международного протокола Гилана Михайлова. По её словам, это подчёркивает присяга президента на Конституции, а не на Библии, как, например, в США, и клятва верности народу.
Эксперт добавила, что российская инаугурация сильно отличается от американской церемонии, несмотря на то, что в США — старейший в мире институт президентства (конец XVIII века — RT). Процедура вступления в должность главы Белого дома неизменно проходит на глазах около 200 тыс. граждан, которые каждые четыре года 20 января собираются в центре Вашингтона.
Михайлова полагает, что в Российской Федерации сложилась достаточно оригинальная процедура инаугурации. Россия заимствовала только общепринятые основные процедурные моменты — церемония передачи власти, клятва соблюдать Конституцию и торжественный характер церемонии.
«Основной вклад в становление нашей аутентичной традиции был внесён службой протокола Бориса Ельцина. В 2000-е годы инаугурация менялась. Главным лейтмотивом было восстановление дореволюционных инсигний (внешние знаки могущества — RT), которые подчёркивали историческую преемственность. Принятые нововведения, на мой взгляд, значительно украсили церемонию», — подытожила Михайлова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 мая 2018, 07:24
|
04 мая 2018, 06:54
|
04 мая 2018, 21:24
|
03 мая 2018, 16:09
|
02 мая 2018, 22:09
|
03 мая 2018, 08:09
|
01 мая 2018, 10:39