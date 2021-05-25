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Полёты запрещены: В ЕС озвучили решение по Белоруссии
25 мая 2021, 00:50 • 16 • Политика
Саммит ЕС запретил Белоруссии пользоваться воздушным пространством и летать в аэропорты Европы из-за инцидента с Ryanair.
Евросоюз намерен ввести запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниями из Белоруссии.
Об этом в понедельник, 24 мая, по итогам проходящего в Брюсселе саммита глав ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Также ЕС рекомендует авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством Белоруссии, передаёт РБК.
23 мая самолёт Ryanair рейсом Афины - Вильнюс был посажен из-за угрозы бомбы на борту. После посадки самолёт был проверен, информация о ЧП не подтвердилась. В самолёте среди пассажиров находился журналист и сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан и помещён в СИЗО Минска как фигурант уголовного дела, находящийся в розыске.
Задержание Протасевича вызвало резкую реакцию официальных политиков стран Запада.
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