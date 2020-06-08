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Полёты в 15 стран: Названа дата, когда могут возобновить авиасообщение с заграницей в России
08 июня 2020, 05:00 • 104 • В мире
СМИ назвали дату, когда в России могут восстановить авиасообщение с другими странами. Об этом сообщили источники журналистов в авиакомпаниях. Предположительно, уже через месяц можно будет отправиться из России в 15 стран.
В ближайшее время планируется постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли, Росавиация должна возобновить международные перелёты с 15 июля. Речь идёт о 15 странах. Журналисты сообщили, что такое совещание прошло вчера, на нём договорились о точной дате.
"Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно", - сообщил источник ТАСС.
При этом для бизнес-авиации собираются "открыть" почти все страны.
Отметим, что эту же дату - 15 июля - называет РБК со ссылкой на представителя крупной авиакомпании. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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