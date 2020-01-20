Полётная программа: в России предложили создать авиакомпанию с отечественными самолётами

«Ростех» составил предложение о создании авиакомпании, которая будет использовать российские самолёты и вертолёты. Об этом сообщил председатель совета директоров ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) Анатолий Сердюков. По его словам, это поможет развитию рынка межрегиональных перелётов и создаст дополнительный спрос на отечественную авиатехнику.

«Ростех» составил предложение о создании авиакомпании, в которой будет эксплуатироваться произведённая в России воздушная техника. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) Анатолий Сердюков Анатолий Сердюков.

«Актуализируется программа развития ОАК и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведённую в России авиатехнику. Речь о самолётах ОАК, вертолётах, продукции УЗГА (Уральский завод гражданской авиации. — RT)», — сказал он.

По словам Сердюкова, речь идёт о развитии рынка региональных перевозок и повышения мобильности россиян. Другим преимуществом создания подобной компании глава ОАК видит в дополнительном спросе на продукцию авиастроительной отрасли РФ.

«Разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолётов в различных сегментах рынка. Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты, — подчеркнул он. — Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно».

«Ситуация абсолютно ненормальная»

Ранее, 14 января, президент Владимир Путин поручил правительству до конца месяца внести предложения по созданию авиакомпании, которая бы использовала российскую технику и занималась перелётами на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах.

Это поручение было дано по итогам совещания с членами правительства 11 декабря. Тогда основной темой обсуждения стало развитие региональных авиаперевозок. Путин отметил, что зачастую перелёты даже в пределах одного региона проходят через Москву.

«Эта ситуация абсолютно ненормальная. Мы уже много раз говорили о том, что её нужно менять. В этой связи, конечно, необходимо будет увязать и развитие маршрутной сети в субъектах Федерации с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в целом, имеется в виду развитие аэропортов, пассажирских терминалов, строительство взлётно-посадочных полос и так далее», — сказал он.

В числе регионов, которых это касается в первую очередь, президент назвал Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Восточную Сибирь. Чтобы развивать маршруты по этим направлениям глава государства призвал работать над их рентабельностью. При этом необходимо, чтобы цены на билеты были посильны россиянам, подчеркнул президент.

«И наконец, надо проанализировать готовность промышленности к выпуску необходимых летательных аппаратов, самолётов, которые по цене, качеству, по требованиям безопасности должны быть конкурентоспособными на мировом рынке», — отметил Путин.

Здание аэропорта Итуруп

РИА Новости

© Сергей Красноухов

«Планируем привести в хорошее состояние 60 аэропортов»

Стоит отметить, что в России уже действуют некоторые программы по развитию перелётов на Дальнем Востоке. Так, власти субсидируют перелёты из этого региона для определённых категорий граждан.

В 2020 году подобным правом смогут воспользоваться 427 тыс. россиян. Речь идёт о полётах с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Сибирь».

К льготным категориям граждан относятся все россияне до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины возрастом свыше 60 лет, а также инвалиды с детства II или III группы, сопровождающие детей-инвалидов и многодетные родители.

В общей сложности на эти цели было выделено 5,8 млрд рублей.

При этом в 2019 году по сравнению с 2018-м выросло число внутрироссийских перелётов. Согласно данным Росавиации, их стало на 15,63% больше — 939 тыс. против 812 тыс.

При этом в последние годы выделяются дополнительные средства на развитие авиатранспортной инфраструктуры. В августе Владимир Путин подчёркивал, что до 2024 года на модернизацию и расширение региональной сети аэропортов будет выделено 267,5 млрд рублей.