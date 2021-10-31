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«Полёт западной мысли»: в МИД прокомментировали концепцию «правильных» и «неправильных» демократий
31 октября 2021, 19:25 • 35 • В мире
Страны Запада продвигают идеологическую концепцию «правильных» и «неправильных» демократий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что эту тему министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 в Риме. Ранее президент США Джо Байден призывал к тому, чтобы «правила игры задавали демократии, а не автократии». Он также сообщал о намерении собрать лидеров «различных демократических стран мира» в рамках «виртуального саммита в поддержку демократии». Эксперты отмечают, что в то время, как коллективный Запад пытается навязать миру свою идеологию, с реализацией демократических принципов в самих Соединённых Штатах возникает множество проблем.
Флаг США / Капитолий Reuters
Запад продвигает идеологическую концепцию «правильных» и «неправильных» демократий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, эту тему обсудили министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И на полях саммита стран G20 в Риме.
«Если раньше была концепция оси зла, потом была концепция стран изгоев, потом была концепция исключительности, то сегодняшний, так сказать, аналитический полёт западной мысли заключается в том, что, оказывается, кто бы думал: мир делится на режимы, на государства с правильными демократиями и с неправильными. Вот эту ущербность подобного подхода главы МИД России и Китая тоже сегодня затронули», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение для СМИ о встрече министров двух стран, в котором говорится о совпадении позиций Москвы и Пекина в отношении «попыток навязывания единых стандартов демократии по западным лекалам, разделения государств на «правильные» и «неправильные» демократии, ущербности вмешательства во внутренние дела независимых государств».
Напомним, в марте президент США Джо Байден на саммите Европейского совета призвал его участников к тесному сотрудничеству «в сфере решения общих проблем» и к тому, чтобы «правила игры задавали демократии, а не автократии». В этом контексте он выразил желание работать вместе с союзниками по вопросам, «представляющим общий интерес во внешнеполитической сфере, в числе которых Россия и Китай».
Кроме того, в декабре Байден намерен собрать на единой площадке лидеров «различных демократических стран мира в рамках виртуального саммита в поддержку демократии». Предполагается, что это мероприятие «даст новый импульс обязательствам и инициативам по трём основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, содействие соблюдению прав человека».
Глава МИД России не раз комментировал эту идею Вашингтона. В октябре Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что поскольку это американская инициатива, США и будут определять, «кто удостоится в их глазах называться демократией».
«Будет интересно даже «со спортивной точки зрения» посмотреть, кого туда пригласят. Уже слышал, что есть рассуждения, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, никак не получается назвать демократиями, а не позвать нельзя. Посмотрим. Это потребует дипломатической изворотливости, но лиха беда начало», — заметил министр.
Ранее, в сентябре, Лавров отметил, что инициатива США относительно саммита в поддержку демократии «вполне в духе «холодной войны»: провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных». По его словам, это мероприятие «станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».
«Показательно также, что, декларируя приоритет демократии в своих отношениях с любыми партнёрами, Вашингтон озабочен исключительно положением дел внутри соответствующих стран. Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений — США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто, дескать, не может посягать на авторитет НАТО и ЕС. Таковы правила», — отметил глава МИД РФ на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Прикрывается идеологическим флёром»
Политологи обращают внимание на то, что Запад во главе с США активно пытается навязать своё видение демократии, с реализацией принципов которой в самих Соединённых Штатах множество проблем.
Он напомнил, что на этой почве в США существует «чудовищный раскол», который нашёл отражение, среди прочего, в масштабных акциях протеста по всей стране.
«Эти демонстрации касались не только расовых вопросов и полицейского насилия, но и политической сферы, в частности, достаточно серьёзного конфликта между американцами по поводу избирательной кампании 2020 года. У части общества США до сих пор есть претензии к результатам тех выборов. И, надо сказать, небезосновательно. Фиксировалось множество нарушений, которые позволяют усомниться в том, что США могут претендовать на то, чтобы не просто навязывать свои идеалы всему остальному миру, но в целом считаться демократическим государством», — рассуждает эксперт.
Схожего мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, американское общество разделено на сторонников и противников текущей администрации.
«И все надежды на то, что с избранием Байдена удастся этот раскол преодолеть, не оправдались», — констатировал аналитик в разговоре с RT.
Владимир Шаповалов со своей стороны также напомнил о ярком примере «торжества демократии» в США — событиях 6 января в Вашингтоне, когда прошла акция протеста сторонников Дональда Трампа, которая переросла в беспорядки.
Демонстранты, не согласные с итогами президентских выборов 2020 года, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден, прорвались в конгресс, где должны были в это время утверждаться результаты голосования. После резонансного инцидента американские правоохранительные органы, в том числе ФБР, начали арестовывать участников штурма Капитолия. Всего, по данным Минюста США, были задержаны более 600 обвиняемых по делу о незаконном вторжении в здание Капитолия.
С точки зрения Шаповалова, в нынешней ситуации уместно говорить о преследовании множества американцев «по политическим мотивам».
«Людей, пришедших выразить своё мнение, протест и негодование нарушениями, которые, с их точки зрения, происходили в избирательном процессе, преследуют по политическим мотивам. Это репрессии против несогласных с пришедшей к власти политической группой, что не имеет никакого отношения к демократии», — пояснил он.
«Политика двойных стандартов»
В контексте желания США «учить других демократии» эксперты напоминают об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, а также экс-сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварде Сноудене, которые обнародовали множество фактов, дискредитирующих американскую политическую систему и госструктуры, за что до сих пор преследуются Вашингтоном.
Напомним, судебные разбирательства против Ассанжа начались ещё в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях американской армии на Ближнем Востоке. Были преданы гласности, в частности, данные о расстреле мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, а также о большом числе жертв среди мирного населения из-за халатных действий американских ВВС.
Эдварду Сноудену власти Соединённых Штатов предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касавшуюся тотальной слежки спецслужб США как за американцами, так и за гражданами других стран. Кроме того, по данным Пентагона, к Сноудену попали 1,7 млн секретных файлов, большинство из которых затрагивают «жизненно важные операции американской армии, флота, морской пехоты и ВВС».
При этом демократические ценности Вашингтон использует как идеологическое оружие против оппонентов, считает эксперт. По его мнению, истинная цель саммита в поддержку демократии, который собирает Байден, прикрываясь «благозвучными рассуждениями о правах человека» — объединить максимальное число стран против тех государств, политика которых не устраивает Белый дом.
«И это в первую очередь Россия и Китай, которые стремятся проводить не зависимый от США курс. Но прикрывается это идеологическим флёром. На самом деле реальность такова, что никакого отношения к идеям демократии этот саммит не имеет. Речь идёт о «смотре вассалов» США — тех стран, которые готовы быть младшими союзниками-сателлитами Вашингтона в противостоянии с РФ, КНР и другими неугодными государствами», — заключил Шаповалов.
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