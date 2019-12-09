Полёт "Ястреба" • 72 • Аналитика Многие считают, что БПЛА – беспилотные летательные аппараты, иначе ещё именуемые дронами, появились лишь в начале ХХI века. Однако это не так: начиная с 60-х годов прошлого века советские и американские инженеры строили для армий своих стран сверхзвуковые беспилотные самолёты-разведчики. 1 мая 1960 года над Уралом ракетой советского ЗРК С-75 был сбит американский высотный разведывательный самолёт U-2, пилотируемый лётчиком Гэри Фрэнсисом Пауэрсом. Этот инцидент имел последствия не только в международной политике. Американцы поняли, что СССР может сбивать самолёты на высотах более 20 километров, что ставило крест на их разведывательной программе. В результате в ЦРУ возникла идея – запускать вместо самолётов, рискуя потерять опытных лётчиков, беспилотные аппараты. Так в октябре 1962 года компания «Локхид» получила контракт на разработку скоростного беспилотного разведчика D-21. Проект поражал воображение – камера, установленная на дроне, снимала поверхность Земли с разрешением до 15 сантиметров, а скорость разведчика втрое превышала скорость звука! Вот с этим и возникли сложности. Стартовать с аэродрома D-21 не мог, отчего было решено запускать его в воздухе с самолёта-носителя. В то время в США шли работы по созданию высотного сверхзвукового разведывательного самолёта SR-71 Blackbird («Чёрный дрозд»). Сам самолёт ещё не был готов, но уже летал его прототип – А-12. На его основе и была построена машина, получившая название М-21. С неё и должен был производиться запуск. При этом сам дрон-разведчик являлся одноразовым аппаратом. После выполнения задания отсек с фотоаппаратом и плёнками отстреливался на парашюте где-нибудь над нейтральными водами, а на борту беспилотника срабатывало устройство самоуничтожения. Первые разведывательные полёты было решено проводить над Китаем, поскольку китайская ПВО в то время была несравнимо слабее советской. Однако, как говорится, что-то пошло не так. Ту–123 «Ястреб» «Ворон» не взлетел 9 ноября 1969 года D-21 с бортовым номером 517, выполнив задачу, не лёг на обратный курс, а продолжил полёт, достигнув территории Казахской ССР. Там он в итоге и упал. Соответствующие советские службы нашли в степи обломки D-21 и доставили их в Моск­ву. Изучать находку поручили ОКБ Туполева. Причина была в том, что как раз в это время туполевцы вовсю занимались разработкой аналогичных дронов-разведчиков. В ОКБ Туполева трофей назвали объектом «Р» и тщательно изучили. Знакомство с американским образцом оказалось для советских конструкторов очень полезным. D-21 имел аэродинамическую схему «бесхвостка» с тонким стреловидным крылом. Сварен дрон был из титана, поверх которого лежала пористая масса теплоизоляции, а сверху всё было закрыто специальной эластичной плёнкой. В итоге всё получилось чисто и красиво. Конечно, с точки зрения современности многие технологические решения сейчас вызвали бы улыбку. Так, почти вся система навигации для защиты от перегрева в полёте (ведь скорость была 3,3 Маха, и соответственно весь фюзеляж разведчика сильно нагревался) находилась внутри топливных баков и охлаждалась топливом – авиационным керосином. Однако для того периода это казалось прорывом. По теме 1331 Российский журналист рассказал о попытках «вылечить» его от гомосексуализма в СССР Известный российский журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал о том, как в советское время его пытались вылечить от гомосексуализма при помощи гипноза, но не преуспели. Доклад комиссии, изучавшей D-21, выслушал лично Туполев. Ему понравились технические данные изделия «Р»: скорость свыше 3 Махов, высота полёта 23–27 километров, дальность полёта – свыше 4 тыс. километров со стартовой массой чуть более 6 тонн. В результате комиссия Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам поручила ОКБ Туполева создать дальний сверхзвуковой стратегический разведчик «Ворон». Внешне «Ворон» был очень похож на D-21. Стартовать он должен был с Ту-95К, в дальнейшем – с Ту-160. Так как эти самолёты при условии дозаправки имели неограниченную дальность полёта, то и «Ворон» мог работать в любой точке земного шара. Если бы не одно «но»… Советская оптика тогда могла делать качественные, пригодные для дешифровки снимки только днём и в относительно хороших погодных условиях. К тому же на подходе уже были разведывательные спутники. В итоге власти приняли решение свернуть проект. Ту–141 «Стриж» «Рейс», «Стриж» и «Коршун» Тут можно было бы сказать: мол, непродуманное решение лишило Советскую армию передового вида вооружения. Но это не так. Дело в том, что к тому времени отечественные беспилотники уже существовали. Ещё в 1960 году в КБ Туполева началась разработка тяжёлого дрона-разведчика. 23 мая 1964 года система дальней беспилотной фото- и радиоразведки Ту-123 «Ястреб» была принята на вооружение Советской армии. Ту-123 стартовал с пусковой установки, базирующейся на автомобильном прицепе. Дальность его полёта составляла 4 тыс. километров, скорость – 2700 километров в час, высота от 19 до 22 километров. При этом схема работы дрона была аналогична американской – выполнив задание, «Ястреб» при достижении района приземления переходил под контроль наземных средств управления, после чего происходил набор высоты, слив остатков керосина из баков и выключение турбореактивного двигателя. Затем происходил выпуск тормозного парашюта, отсек с разведывательным оборудованием отделялся от аппарата и спускался на землю на спасательном парашюте, где его подбирали и после техобслуживания использовали вновь. Центральная же и хвостовая части дрона разрушались от удара о землю и к дальнейшему использованию не были пригодны. Всего было выпущено 52 дрона-разведчика. «Ястребом» комплектовались западные военные округа СССР – он был снят с вооружения в 1979 году после оснащения ВВС самолётами МиГ-25Р. «Ворон» мог работать в любой точке земного шара. Если бы не одно «но»… Советская оптика тогда могла делать качественные, пригодные для дешифровки снимки только днём и в относительно хороших погодных условиях «Ястреб» стал первым, но далеко не последним советским беспилотником. 30 августа 1968 года вышло постановление Совета министров СССР о разработке комплекса тактической разведки «Рейс», в состав которого входил беспилотный разведчик Ту-143. В 1976 году комплекс был принят на вооружение. Всего было произведено 950 аппаратов. Причём стояли «Рейсы» на вооружении не только Советской армии, но и армий стран Варшавского договора, а также других союзников СССР. «Рейс» обеспечивал проведение разведки на глубину до 450 километров. Имелась у него и специальная модификация, получившая название Ту-141 «Стриж». «Стриж» был несколько больше «Рейса» и обладал дальностью полёта в 1 тыс. километров, развивая скорость 1100 километров в час. Позже был разработан ещё один беспилотник – Ту-300 «Коршун-У». Он создавался не как разведывательная, а как ударная машина. Работы над ним начались в 1982 году. Первоначально его поручили разрабатывать ОКБ Сухого, потом передали в ОКБ Туполева. Работы активно продвигались до середины 90-х годов, однако затем из-за недостатка финансирования были заморожены. В 2007 году они возобновились, но, судя по тому, что на вооружение Российской армии приняты другие тяжёлые беспилотники, этот проект продолжения не получил. Сейчас на вооружении Российской армии стоит целая линейка дронов самолётного и вертолётного типа. Недавно было объявлено о принятии на вооружение тяжёлого ударно-разведывательного дрона С-70 «Охотник». Он должен работать в паре с самолётом пятого поколения Су-57. Кроме того, на вооружении стоит тяжёлый беспилотник «Альтиус-У». Эти машины являются достойными наследниками туполевских беспилотников ХХ века. Пёрл-Харбор от Сталина КСТАТИ Американский D-21 привлёк внимание не только советских инженеров. Вскоре после инцидента с потерей дроном управления и падением на территории СССР произошёл второй аналогичный случай. На этот раз дрон рухнул на территорию Китая. В результате ЦРУ в 1971 году решило отказаться от использования этих беспилотников. И вот 1 октября 2019 года на параде в Пекине был продемонстрирован китайский сверхзвуковой разведывательный дрон. Специалисты сразу отметили, что внешне он очень напоминает старый американский D-21. Конечно, можно быть уверенным, что вся «начинка» дрона сделана на уровне ХХI века – как известно, в Поднебесной мастерски используют чужие идеи и наработки. Вполне вероятно, что идею сверхзвукового высотного дрона-разведчика в Китае посчитали перспективной. Что из этого получится, будет ясно в ближайшее время. 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