Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан

Иностранцы продолжают биться над загадкой полёта русского истребителя Су-57 без крыши. Напомним, что речь идёт о кадрах, на которых российский истребитель Су-57 летит без фонаря - так называется прозрачная часть кабины пилота, которая защищает экипаж от встречного потока воздуха, плохой погоды и шума.

Полёт проходил из Лётно-испытательного центра имени Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области. При этом Минобороны России не публиковало подробностей о скорости, высоте и погодных условиях во время полёта. На пилоте в тот момент - только шлем и лётный костюм с курткой.

Англичане удивились безбашенности русского пилота и попытались понять, зачем вообще был нужен этот шаг. Некоторые предполагали, что это была проверка аварийных процедур и тест, если самолёт окажется неисправен перед катапультированием.

В комментариях читатели Daily Mail поразились поступку пилота.

"Русские холода не боятся. Будь за штурвалом Путин, он бы ещё и с голым торсом летел!" - написал пользователь Peter.

"Версия кабриолет", - иронично прокомментировал Michael F.

"Безбашенный? Это называется лётчик-профессионал", - заметил Bollard.