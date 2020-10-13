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Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан

13 октября 2020, 08:35  •  372 • В мире
Полёт истребителя Су-57 "без крыши" поразил англичан. Они удивились безбашенному русскому пилоту и попытались разгадать, зачем это было нужно.
Иностранцы продолжают биться над загадкой полёта русского истребителя Су-57 без крыши. Напомним, что речь идёт о кадрах, на которых российский истребитель Су-57 летит без фонаря - так называется прозрачная часть кабины пилота, которая защищает экипаж от встречного потока воздуха, плохой погоды и шума.
Полёт проходил из Лётно-испытательного центра имени Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области. При этом Минобороны России не публиковало подробностей о скорости, высоте и погодных условиях во время полёта. На пилоте в тот момент - только шлем и лётный костюм с курткой.
Англичане удивились безбашенности русского пилота и попытались понять, зачем вообще был нужен этот шаг. Некоторые предполагали, что это была проверка аварийных процедур и тест, если самолёт окажется неисправен перед катапультированием.
В комментариях читатели Daily Mail поразились поступку пилота.
"Русские холода не боятся. Будь за штурвалом Путин, он бы ещё и с голым торсом летел!" - написал пользователь Peter.
"Версия кабриолет", - иронично прокомментировал Michael F.
"Безбашенный? Это называется лётчик-профессионал", - заметил Bollard.

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