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Полёт "за чемоданами" стоимостью в 35 тысяч евро. В Австрии объяснили появление "борта Шувалова"
22 мая 2020, 12:55 • 109 • В мире
Австрийские власти назвали причину, по которой разрешили посадку самолёту, который, по версии СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Как заявили в Австрии, самолёт прилетал, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи".
В СМИ появилась информация, что в середине мая самолёт Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по версии журналистов, может принадлежать семье Шувалова, появился в Австрии.
Несмотря на то, что международное авиасообщение было ограничено в связи с коронавирусом, посадку борту в Зальцбурге всё же разрешили. Эту информацию сообщил связанный с беглым олигархом Ходорковским портал "МБХ-Медиа".
В австрийском Минздраве позднее решили прояснить ситуацию. Издание Wiener Zeitung выяснило, что действительно было сделано исключение - лайнер, как оказалось, прибыл без пассажиров.
Говорится, что борт прилетел, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии".
По предварительным оценкам, стоимость такого перелёта может оцениваться в 35 тысяч евро.
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