Полёт "за чемоданами" стоимостью в 35 тысяч евро. В Австрии объяснили появление "борта Шувалова"

В СМИ появилась информация, что в середине мая самолёт Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по версии журналистов, может принадлежать семье Шувалова, появился в Австрии.

Несмотря на то, что международное авиасообщение было ограничено в связи с коронавирусом, посадку борту в Зальцбурге всё же разрешили. Эту информацию сообщил связанный с беглым олигархом Ходорковским портал "МБХ-Медиа".

В австрийском Минздраве позднее решили прояснить ситуацию. Издание Wiener Zeitung выяснило, что действительно было сделано исключение - лайнер, как оказалось, прибыл без пассажиров.

Говорится, что борт прилетел, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии".

По предварительным оценкам, стоимость такого перелёта может оцениваться в 35 тысяч евро.