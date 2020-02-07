Полёт «Белого лебедя»: Минобороны показало видео модернизированного ракетоносца Ту-160М

Минобороны России опубликовало видеозапись первого полёта модернизированного Ту-160М, состоявшегося 2 февраля. При модернизации ракетоносец получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Эксперты отмечают, что самолёт создавался в советские времена под определённый вид техники, а теперь его фактически перевели на цифру.

Минобороны России опубликовало на своём официальном канале на YouTube видеозапись первого полёта модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Самолёт поднялся в воздух 2 февраля с аэродрома Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

«В ходе первого полёта, который прошёл в штатном режиме, были выполнены необходимые проверки обновлённых систем и оборудования. Самолёт пилотировал экипаж под руководством лётчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца. Полёт продолжался 34 минуты и прошёл на высоте 1500 м», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в результате модернизации принципиально увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы, сообщило РИА Новости. Кроме того, благодаря двигателям НК-32 второй серии дальность полёта Ту-160М увеличится на тысячу километров, отметило агентство.

Передача в войска модернизированных бомбардировщиков Ту-160М должна начаться в 2021-м с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности (возможностью менять угол крыла по отношению к корпусу самолёта). Уникальная конструкция крыла даёт самолёту возможность преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч. Самолёт может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. В войсках его называют «Белым лебедем», а по кодификации НАТО самолёт обозначается как Blackjack. Ту-160 эксплуатируется с 1987 года, программа производства была возобновлена в 2015 году.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что бомбардировщик получил более современное оснащение.

«Нужно понимать, что модернизация — это улучшение каких-то характеристик. Прежде всего здесь речь идёт о лётно-технических характеристиках, потому что фактически самолёт, который создавался в советские времена, проектировался, разрабатывался под определённый вид техники и бортового оборудования, в том числе радиоэлектронного. Сейчас вот эта модернизация фактически изменила всю его «начинку», можно сказать, что самолёт перевели на цифру», — пояснил он в беседе с RT.

Заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в комментарии RT рассказал, что модернизация на практике предусматривает замену прицельно-навигационного комплекса, установку на нём дополнительных более новых средств РЭБ.

В свою очередь Леонков подчеркнул, что самолёт работает в системе ГЛОНАСС, за счёт чего сможет более точно выходить в точки пуска того вооружения, которое стоит на его борту.

«К тому же не стоит забывать, что на борту самолёта размещаются новые комплексы радиоэлектронной борьбы — более современная, комплексная защита, для того чтобы Ту-160М мог выполнить свою боевую задачу в условиях серьёзного противодействия со стороны ПВО и комплексов РЭБ вероятного противника», — добавил эксперт.

Попов отметил, что Ту-160М также получит новое ракетно-бомбовое вооружение, в том числе современные ракеты Х-101, что позволит расширить возможности боевого применения самолёта, рассказал Попов в комментарии RT.

«Сейчас рассматривается вопрос об использовании того же «Кинжала» (гиперзвуковой ракетный комплекс. — RT) на данном бомбардировщике», — добавил он.

Аналогичные данные приводит и Леонков.

«Известно, что этот самолёт входит в так называемую ядерную триаду. Понятное дело, что и средства вооружения, которые размещаются в его бомболюках, — это крылатые ракеты большой дальности действия: ракеты Х-101 (с обычными боевыми частями) и Х-102 (со специальной боевой частью). Они тоже современные, цифровые», — подчеркнул он.

При этом замена бортового комплекса связи и радиолокационной станции на новые, имеющие не только улучшенные тактико-технические характеристики, но и меньшие массо-габаритные показатели, позволила уменьшить массу пустого самолёта (без топлива и полезной нагрузки) примерно на 10—12%, уверен Владимир Попов.

«Значит, мы можем или добавить дополнительно боевую нагрузку туда, или взять больше топлива на эти же проценты примерно, соответственно, радиус действия и дальность поражения системами, которые мы будем иметь на борту, увеличиваются», — пояснил эксперт.