Полёт «Аллигатора»: как Минобороны модернизирует ударные вертолёты

В ближайшие годы армейская авиация ВКС России пополнится 114 разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 «Аллигатор», сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Поставки будут реализованы в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы. Кроме того, Минобороны намерено профинансировать проекты по модернизации Ка-52 и созданию винтокрылой машины следующего поколения, способной развивать скорость до 400 км/ч. RT разбирался, какие задачи призваны выполнять современные боевые вертолёты ВКС.

Замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о готовности ведомства заключить контракт с холдингом «Вертолёты России» (ВР) на поставку 114 разведывательно-ударных машин Ка-52 «Аллигатор». Соглашение будет реализовано в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.

По словам Борисова, Ка-52 будут закупать в обновлённом варианте. Детали сделки он обсудил с руководством входящей в ВР Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, которая находится в Приморском крае.

«Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструкторы успевают провести все необходимые доработки», — цитирует Борисова РИА Новости.

Из слов замминистра следует, что обновлённый Ка-52 получит улучшенную оптическо-прицельную систему и ударный комплекс с ракетами повышенной дальности.

От «Акулы» к «Аллигатору»

Ка-52 является модернизированной версией советского вертолёта Ка-50 «Чёрная акула», получившего огромную известность благодаря одноимённому отечественному фильму. Главное отличие «Аллигатора» заключается в двухместной компоновке, которая повышает выживаемость машины на поле боя в случае ранения или гибели одного из лётчиков.

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Минобороны инвестирует в программу Ка-52 с 2007 года. В 2011 году военное ведомство сообщило о планах приобрести до 2020 года 140 «Аллигаторов», включая, по данным ряда СМИ, корабельные версии для двух универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль». В итоге по договорённостям УДК были переданы Египту. Сейчас ВР реализует контракт на поставку Каиру 46 вертолётов Ка-52К «Катран».

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), по состоянию на начало 2017 года парк «Аллигаторов» насчитывал свыше 90 единиц. По официальной информации Минобороны, в 2017 году армейская авиация ВКС России должна была получить 14 Ка-52. Как отмечает Борисов, в 2018 году в войска будут поставлены шесть вертолётов.

Ка-52 считается одним из самых эффективных боевых вертолётов в мире. Машина предназначена для уничтожения боевой техники и живой силы противника, а также для поражения укреплений. «Аллигатор» может работать в любых погодных условиях, за исключением штормового ветра скоростью свыше 25 м/с.

Предполётная подготовка вертолёта Ка-52 перед началом учебно-тренировочных полётов армейских экипажей Южного военного округа

© Георгий Зимарев / РИА Новости

Ка-52 способен подниматься в воздух почти с тремя тоннами боеприпасов и при этом сохранять необычайную манёвренность.

Высокие лётные характеристики «Аллигатора» обеспечивают два газотурбинных двигателя мощностью по 2,4 тыс. л.с. каждый. Силовые установки способны разгонять его до 300 км/ч (крейсерская скорость — 260 км/ч). Объём топливных баков позволяет Ка-52 преодолевать без дозаправки расстояние в 460 км.

Специалисты отмечают высокую надёжность «Аллигатора» благодаря соосной системе устройства несущих винтов. Даже отказ двух двигателей и поражение хвостовой части корпуса даёт экипажу шанс посадить вертолёт без угрозы для жизни.

Арсенал Ка-52 состоит из трёх комплексов, оснащённых управляемыми ракетами, — «Атака» (поражение наземных целей в ближнем бою), «Вихрь» (уничтожение бронированных объектов на дальности от шести и более километров) и «Игла-С» (поражение воздушных целей). Неуправляемое оружие представлено 80-миллиметровыми авиационными ракетами С-8. Ещё одно смертоносное орудие «Аллигатора» — 30-миллиметровая авиационная пушка 2А42-1.

Главными противниками Ка-52 на поле боя считаются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Основные средства защиты «Аллигатора» — тепловые ловушки и комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему оптико-электронного подавления «Президент-С».

С учётом сирийского опыта

Боевое крещение Ка-52, как и другие новейшие вертолёты РФ, прошёл во время сирийской операции. Первые кадры ударов «Аллигаторов» по боевикам появились в апреле 2016 года. На них пара машин пускает по террористам неуправляемые боеприпасы С-8. Бой проходил вблизи города Эль-Карьятайн, находящегося в 150 км на северо-восток от Дамаска.

По данным специалистов IISS, Россия задействовала в арабской республике четыре вертолёта. Машины были переброшены в Сирию в марте 2016 года. В настоящее время потерь среди «Аллигаторов» нет.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко считает, что сирийская операция подтвердила подавляющее большинство заявленных характеристик Ка-52. Между тем боевые действия могли выявить и некоторые недочёты. Они будут исправлены в модернизированной версии, которую Минобороны планирует закупить до 2027 года.

«Спрос Министерства обороны на «Аллигаторы» является лучшим подтверждением надёжности и эффективности этих машин. Однако, как это часто бывает, война наверняка выявила и ряд недостатков. К тому же развитие техники не стоит на месте. Насколько я понимаю, в Ка-52 обновлению подвергнется бортовая аппаратура», — заявил Макиенко в беседе с RT.

Эксперт убеждён, что Ка-52 обладает значительным модернизационным потенциалом. Машина будет служить армии не одно поколение, получая более совершенные радиоэлектронные станции, навигационные комплексы, системы управления вооружением.

Цех окончательной сборки вертолётов Ка-52

© Виталий Аньков / РИА Новости

«На театре современной войны вертолёт является очень уязвимым объектом. Поэтому акцент в развитии Ка-52, как и других боевых машин, делается на внедрении высокоточного дальнего оружия и повышении уровня защищённости. Каким бы хорошим ни казался вертолёт, работы на этом направлении приостанавливать нельзя», — отметил Макиенко.

Потребность в скорости

Наряду с модернизацией Ка-52 Минобороны намерено вкладывать ресурсы в создание новой боевой машины, развивающей крейсерскую скорость от 350 до 400 км/ч (против 260 км/ч у Ка-52). Юрий Борисов сообщил, что прототип такого вертолёта может быть собран через пять-семь лет.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал RT, что новый вертолёт будет создан конструкторами АО «Камов» на базе соосной технологии, показавшей себя с самой лучшей стороны. Высокая скорость боевой машины, по мнению эксперта, крайне востребована в современных военных конфликтах.

«Желание Минобороны получить вертолёт со скоростью до 400 км/ч обосновано реальными потребностями. В условиях боя высокая скорость снижает риск быть подбитым и увеличивает шансы на успех при проведении поисково-спасательных операций», — пояснил Леонков.

Собеседник RT подчеркнул, что на машине со столь высокими скоростными характеристиками будет установлен более мощный двигатель, чем на Ка-52. Его разработка станет непростым вызовом для российских специалистов.

«До 2014 года мы получали вертолётные двигатели с Украины. После прекращения поставок наша промышленность достаточно оперативно развернула производство аналогов. Я думаю, что сейчас существует база для того, чтобы создать оригинальный высокотехнологичный образец. Это сложная задача, которая потребует значительных усилий», — подчеркнул Леонков.