Полярный дедлайн: удастся ли США создать ледокольный флот к 2029 году для постоянного присутствия в Арктике

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома. В тексте говорится, что США к 2029 году «разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности», которая будет поддерживать национальные интересы США в Арктике и Антарктике. Эксперты считают, что у Вашингтона нет базы и технологий для создания ледокольного флота за такой короткий срок.

Президент США Дональд Трамп распорядился создать к 2029 году полноценный ледокольный флот для обеспечения постоянного присутствия Соединённых Штатов в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в соответствующем меморандуме, адресованном госсекретарю США, министру обороны, министру торговли, главе Минэнерго, главе Министерства внутренней безопасности, а также руководителю бюджетной службы и советнику по нацбезопасности.

Тема меморандума обозначена как «Защита национальных интересов США в Арктике и регионах Антарктики».

«Для содействия защите наших национальных интересов в Арктическом и Антарктическом регионах и поддержания мощного присутствия сил безопасности наряду с нашими союзниками и партнёрами США требуется иметь в распоряжении готовый к работе, исправный флот полярных охранных ледоколов, который пройдёт эксплуатационные испытания и будет готов к полноценному развёртыванию в 2029 фискальном году», — говорится в меморандуме, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

Стоит отметить, что разработать план создания нового полярного флота предлагается в весьма сжатые сроки — всего за 60 дней.

Кроме строительства трёх тяжёлых ледоколов к 2029 году в меморандуме также упоминается необходимость определить и оценить по крайней мере два оптимальных места базирования нового ледокольного флота на территории Соединённых Штатов и по крайней мере ещё два международных места базирования.

Также в документе содержатся указания главам Министерства внутренней безопасности, Госдепа и Пентагона, Минторга и бюджетного управления провести оценку необходимых требований к приобретению и эксплуатации подходящего ледокольного флота, «способного обеспечить постоянное присутствие США в Арктическом и Антарктическом регионах в поддержку национальных интересов и, в соответствующих случаях, в целях содействия реализации стратегий национальной безопасности и национальной обороны».

Задел на будущее

Выбранный в качестве даты реализации плана 2029 год не случаен, отмечают эксперты, ведь именно тогда должны быть списаны два имеющихся у США ледокола — средний ледокол Healy и тяжёлый Polar Star. Оба судна находятся в ведении Береговой охраны США. Для сравнения: в российском ледокольном флоте около 40 судов. У Финляндии — семь, у Канады и Швеции по шесть ледоколов.

Заменой стареющих судов американская Береговая охрана, являющаяся самостоятельным и отдельным от ВМС видом вооружённых сил, озаботилась ещё за год до нынешнего меморандума Дональда Трампа. В апреле 2019 года был подписан контракт с судостроительным предприятием VT Halter Marine на сумму $746 млн на проектирование и строительство нового тяжёлого ледокола.

Reuters

© Kevin Lamarque

Кроме того, в бюджетном плане на 2021 фискальный год, направленном в конгресс США в феврале, были озвучены планы заложить ещё один тяжёлый ледокол на замену Polar Star. На данный момент, указывается в плане, Polar Star поддерживается в рабочем состоянии за счёт запчастей со снятого с дежурства однотипного судна Polar Sea.

Оборонные американские издания, такие как портал Defense News, отмечают, что США могут обратиться за новыми ледоколами к Канаде или странам Северной Европы. Например, финские кораблестроители утверждают, что произвели около 60% всех ледоколов в мире и годами мечтали попасть на американский рынок, отмечает издание.

Однако для лизинга таких судов за рубежом администрации Трампа потребуется обойти так называемый закон Джонса, принятый после Первый мировой войны для поддержания американской корабельной индустрии, отмечают профильные американские СМИ. Этот закон гласит, что прибрежная торговля (каботаж) в США может осуществляться только на кораблях, построенных в США и с экипажами из американских граждан.

В беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что срок создания нового ледокольного флота, установленный Трампом в его меморандуме, нереалистичен.

«За девять лет создать серьёзный ледокольный флот США не смогут, потому что проходит не менее 10—15 лет с постановки задачи до создания одного корабля и принятия его в состав флота. Кроме того, у них нет навыков опыта создания серьёзных ледоколов, соответственно, им потребуется ещё больше времени. Реально идея Трампа может быть воплощена в жизнь не раньше, чем после 2035—2040 года», — считает эксперт.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT также отметил, что у США нет опыта строительства ледокольных судов, поэтому на реализацию плана Трампа потребуется гораздо больше времени, чем это указано в меморандуме.

«Идею арендовать тоже не получится реализовать, потому что не у всех государств есть такие ледокольные корабли, суда ледокольного класса, которые могли бы ходить в Арктике... Сейчас главным преимуществом в Арктике обладает Россия — это ледокольный флот, представленный почти 40 судами, из которых четыре — атомные. Также в ближайшей перспективе он получит ещё как минимум три корабля», — отметил эксперт.

Конфликт интересов

США очевидно хотят претендовать на контроль в Арктике и допуск к Северному морскому пути, полагает Константин Сивков.

«Без серьёзного ледокольного флота это сделать невозможно. Более того, американский флот, оптимизированный для действий в средних и южных широтах, для действий в Арктике не приспособлен, он вообще не имеет боевых кораблей, которые способны были бы действовать в арктической зоне. Трамп преследует цель составить конкуренцию России в этом районе, вытеснить её за счёт этого из арктического бассейна, чтобы взять под контроль Северный морской путь», — отметил эксперт.

Атомный ледокол "Ямал"

РИА Новости

© Валерий Мельников

В то время как США только планируют закладывать свой ледокольный флот, в России активно идёт его расширение и обновление. Так, в мае этого года на Балтийском заводе был заложен четвёртый по счёту универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия». На верфях завода достраиваются ещё три атомохода этого типа — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Как отмечается на сайте Балтийского завода, российские атомоходы проекта 22220 «станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире». Стоит отметить, что на сегодня Россия является единственной в мире страной-оператором атомных ледоколов.

Новые российские ледоколы проекта 22220 должны будут обеспечивать дальнейшее развитие и освоение Северного морского пути. В декабре 2019 года правительство утвердило план развития инфраструктуры этой важнейшей водной артерии до 2035 года. Помимо строительства ледоколов типа 22220, план предусматривает создание атомоходов проекта «Лидер» и других специализированных судов.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что арктический флот страны к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.

Константин Сивков в разговоре с RT отметил, что укомплектованный ледокольный флот обеспечивает преимущество России в арктических зонах, где кроме гражданской инфраструктуры развивается и военная.

«Главное преимущество России в Арктике — ледокольный флот и то, что она контролирует побережье Северного Ледовитого океана. Когда США заявляют, что Северный морской путь должен перейти под контроль международного сообщества, это означает, что Россия должна передать под международный контроль все свои территории. Это невозможно, это нарушение суверенитета России, посягательство на территориальную целостность», — отметил эксперт.

Напомним, что в 2018 году занимавший пост командующего Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, администрация Трампа таким образом хочет заложить основу для арктической экспансии США, которые долгое время игнорировали этот регион.

«У США сейчас есть лишь маленькие арктические полянки, которые восходят к Северному Ледовитому океану. Вашингтону этого недостаточно, и они хотят, чтобы Россия поделилась Северным морским путём», — отметил эксперт.

Виктор Литовкин напомнил, что Арктика — это богатейший район месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.