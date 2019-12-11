Полярный автопром: какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды. Об этом рассказали RT представители компаний — разработчиков машин. Так, в январе будет запущено серийное производство десятиколёсного автомобиля «Шерп». Он будет поставляться российским заказчикам и на экспорт. Для нужд добывающих компаний и силовых ведомств РФ разработан вездеход «Хаски». Также нижегородские учёные представили гибридный колёсный автомобиль «Русак» и особо лёгкий гусеничный вездеход «Хорт». Как полагают эксперты, новые машины станут незаменимыми помощниками России в освоении Арктики.

В январе 2020 года в России начнётся серийное производство новейшего арктического вездехода «Шерп» с колёсной формулой 10 × 10. Об этом сообщил RT начальник экспериментально-испытательного отдела компании «Шерп» (Санкт-Петербург) Александр Чикин.

«В январе мы запускаем производство нового «Шерпа», приспособленного под условия Арктики. Данная машина впервые была представлена публике в октябре в городе Торонто. Уже есть предзаказы на март. Мы планируем выпускать машину в нескольких вариантах: для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и различных транспортных нужд», — сказал в беседе с RT Чикин.

«Шерп» — двухзвенный вездеход. На его заднюю шестиколёсную платформу можно установить жилой или медицинский модули, транспортный блок, электростанцию, небольшую буровую установку. Машина уже прошла испытания в высоких широтах, успешно проехав 10 тыс. км от Архангельска до Анадыря.

Главное достоинство «Шерпа» — способность преодолевать самые сложные участки местности и эффективно форсировать водные преграды. Например, машина может самостоятельно с полной нагрузкой выбраться на лёд из полыньи.

Максимальная скорость движения петербургской амфибии по бездорожью — 35 км/ч, по открытой воде — 6 км/ч, максимальная крутизна подъёма — 40°, автономия — до 1 тыс. моточасов, грузоподъёмность — 5,5 т, расход — 9 л/ч, допустимый запас топлива — 880 л при вместимости основного бака 300 л.

Как утверждает разработчик, машина отличается комфортной для водителя плавностью хода за счёт пневмоциркуляции. Накачка колёс осуществляется выхлопными газами. Ремонтировать машину можно, не выходя из кабины, — все узлы и агрегаты «Шерпа» находятся под открывающимся полом. Но основная особенность вездехода заключена в управлении штурвального типа из-за особенности конструкции задней секции.

«Узел перелома «Шерпа» работает в трёх плоскостях. В связи с этим вместо обычного руля мы установили штурвал, как на старых самолётах (современные лайнеры пилотируются с помощью сайдстика. — RT). Штурвал позволяет водителю поднимать, опускать и поворачивать заднюю секцию на сложных участках дороги», — отметил Чикин.

© Кадр: видео YouTube/SHERP the Ark

Собеседник RT не сомневается в успехе машины на российском и зарубежных рынках. По его словам, «Шерп» будет незаменимым помощником человека в суровых условиях Заполярья.

«Наши машины продаются по всему миру. Самый крупный зарубежный рынок — это Канада, где у нашей компании своё представительство и развёрнут небольшой сборочный завод. Кроме того, наша продукция поставляется в страны Европы, Южной Америки, Африки, а также в Австралию. Но основные клиенты сосредоточены, конечно же, в России», — рассказал Чикин.

«Несущие возможности»

Ещё одной новейшей разработкой отечественных инженеров для передвижения в высоких широтах является вездеход «Хаски» с колёсной формулой 6×6. Машина была разработана в стенах компании «ТРЭКОЛ» (Люберцы). Как заявил в беседе с RT главный конструктор предприятия Андрей Теплов, «Хаски» — одна из лучших в мире амфибийных машин с дюралюминиевым каркасно-панельным кузовом (в основном выпускаются вездеходы со стеклопластиковым кузовом).

«В условиях Арктики дюралюминиевый корпус обладает лучшей ремонтопригодностью. Его относительно несложно починить в полевых условиях, тогда как для работы со стеклопластиковым кузовом не обойтись без тёплого помещения. Также у кузова «Хаски» в два раза толще стенка (50 мм) по сравнению с другими нашими моделями. Это позволило хорошо утеплить машину», — сообщил Теплов.

Вездеход предназначен для транспортировки грузов массой до 1,5—2 т и перевозки пассажиров (вместимость — 14 человек вместе с водителем). Объём основного бака автомобиля — 210 литров, но на бортах «Хаски» можно закрепить дополнительные ёмкости и канистры с топливом. Общий запас топлива машины Теплов оценил в 340—370 литров.

Вездеход «Хаски»

© ТРЭКОЛ

«Сейчас заказчикам интересна техника с большей грузоподъёмностью и пассажировместимостью. Наше предприятие пошло навстречу этим пожеланиям и разработало данный образец. Ранее мы выпускали модельный ряд с шинами размерностью 1030—1050 см. Соответственно грузоподъёмность была порядка 1 т. У «Хаски» колёса — 1600 см. За счёт этого были значительно увеличены несущие возможности», — подчеркнул Теплов.

Ранее «Хаски» прошла сертификационные испытания на Бронницком полигоне Министерства обороны в Подмосковье. В войска и силовые структуры вездеход будет поставляться в специальных модификациях. Также амфибия может пойти на экспорт. Клиентами «ТРЭКОЛ» являются Ливан, Иран, Южный Судан. В настоящее время компания налаживает сотрудничество с Турцией.

В начале декабря на прошедшем в Санкт-Петербурге международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» впервые была представлена линейка арктических вездеходов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и «Управляющей компании КОМ» (Набережные Челны).

Техника адаптирована для передвижения в полярных районах с неразвитой сетью дорог. Как рассказал RT на полях форума заведующий научно-исследовательской лабораторией «Специальные машины и механизмы» НГТУ Александр Блохин, особое значение в высоких широтах имеет колёсный транспорт.

«Мало кто знает, что в Арктике действуют жёсткие экологические стандарты, которые касаются не только качества топлива и уровня выброса вредных веществ. Например, на гусенице в летний период ездить нельзя, так как она губит растительность региона. В свою очередь колёсный вездеход должен быть изготовлен таким образом, чтобы не навредить полярной флоре», — отметил Блохин.

На выставке в Петербурге нижегородский вуз продемонстрировал гибридный вездеход К-8 «Русак». Его разработка осуществляется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В зависимости от модификации машина способна перевозить 14—20 человек и различные грузы массой до 2,5 т.

Особенность «Русака» — электромеханическая трансмиссия. Машина оснащена двигателем внутреннего сгорания и двумя электросиловыми агрегатами мощностью 75 КВт каждый. Гибридная силовая установка улучшает запуск машины в мороз и даёт дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита бензина.

Автомобиль «Русак» на арктическом форуме в Санкт-Петербурге

© RT

При полных баках (300 литров) на самых сложных участках машина способна преодолевать 300 км, на ровной грунтовой дороге или шоссе — до нескольких тысяч километров. Почти все ключевые элементы «Русака» являются оригинальной разработкой учёных НГТУ и специалистов «КОМа»: трансмиссия, водомёты, раздаточные коробки, карданные передачи, колёсные и дополнительные редуктора.

«Мы стремились создать вездеходы, которые могли бы длительный период времени обходиться без ремонта. С этой целью в гибридном «Русаке» есть так называемый мягкий режим — способ движения, где оптимально реализован наибольший крутящий момент. Это порядка двух тысяч оборотов в минуту», — заявил в разговоре с RT председатель совета директоров компании «КОМ» Василий Маньковский.

Также на форуме в Петербурге был представлен образец семейства особо лёгких гусеничных машин «Хорт» массой до 2 т. Грузоподъёмность вездехода — 500 кг, вместимость — 6 человек. Данный вид транспорта, как считают разработчики, незаменим в условиях продолжительного холодного сезона.

«Почти все узлы, системы и агрегаты «Хорта» унифицированы с «Русаком». Такой подход оптимизирует процесс производства и снижает стоимость машин. «Хорт» выполняет те же задачи, что и «Русак». Это перевозка людей и грузов, аварийно-спасательные работы, обогрев. Машины испытали в Якутии и на Чукотке. В год мы можем выпускать до 50 единиц этой техники», — сообщил Блохин.

Обеспечить безопасность

Почётный полярник РФ, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский заявил в комментарии RT, что новейший вездеходный транспорт упростит экономическое и военное освоение высоких широт. Наиболее востребованными он назвал колёсные амфибии с шинами низкого давления, которые не наносят ущерба уникальной арктической флоре.

«Сейчас в России существует определённая нехватка многофункциональных машин, адаптированных под суровые природно-климатические условия Арктики. Но судя по всему отечественные инженеры находятся на правильном пути. Главное, чтобы новые вездеходы обеспечили безопасность работ в полярных районах с учётом погодных сюрпризов», — подчеркнул Боярский.

Аналогичной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Валерий Журавель. По его мнению, транспортная доступность в Арктике — ключевая преграда в освоении полярных регионов РФ.