«Поляризация общества увеличивается»: почему снижается уровень поддержки Дональда Трампа • 52 • В мире Всего 20% американцев считают, что США под руководством Дональда Трампа движутся в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. По оценке социологов, это самый низкий показатель за всё время президентства Трампа. Также отрицательную динамику продемонстрировали уровень одобрения деятельности главы Белого дома, поддержка действий его администрации по борьбе с коронавирусом и оценка экономического положения страны. Результаты исследования были опубликованы за 100 дней до выборов на фоне продолжающихся в США протестов. Эксперты считают, что Демпартия попытается воспользоваться проблемами в стране для укрепления предвыборных позиций Джо Байдена, однако, несмотря на негативные рейтинги Трампа, его рано списывать со счетов в президентской гонке. Президент США Дональд Трамп Reuters © Mike Theiler Всего 20% американцев считают, что страна под руководством Дональда Трампа идёт правильным курсом. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого агентством Associated Press и центром NORC при Университете Чикаго. Опрос был опубликован за 100 дней до ноябрьских президентских выборов 2020 года. По оценке социологов, это самый низкий показатель за всё время президентства Трампа. В марте курс США при 45-м президенте одобряли 42% респондентов. Уровень одобрения деятельности Трампа на посту президента за 100 дней до выборов также снизился до 38%, в марте этот показатель составлял 43%. Падает и поддержка действий администрации Трампа по борьбе с распространением коронавируса — политику нынешнего главы Белого дома в этой сфере одобряют 32% респондентов. Для сравнения: в марте этот показатель составлял 44%. Соцопрос показал и растущее недовольство граждан экономической ситуацией в США. Нынешнее состояние американской экономики одобряют 38% респондентов. Агентство Associated Press отмечает, что до начала пандемии, в январе, этот показатель находился на уровне 67%. Также снизилось число тех, кто положительно оценивает меры по поддержке американской экономики в период коронавируса, — с 56% в марте до 48% в июле. Свой опрос за 100 дней до новых президентских выборов подготовила и телекомпания CNN. Согласно его результатам, кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в трёх штатах, обеспечивших Трампу победу в 2016 году, — Флориде, Мичигане и Аризоне. По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 25 июля за Джо Байдена готовы проголосовать 50,6% избирателей, тогда как за Дональда Трампа — 41,3%. В предвыборном штабе Джо Байдена серьёзно оценивают подобные опросы. Весь оставшийся период президентской гонки команда Байдена планирует сконцентрироваться на личности Дональда Трампа, а выборы представить как референдум по его соответствию должности главы государства, сообщила агентству Associated Press заместитель главы предвыборного штаба Джо Байдена Кейт Бедингфилд. «Люди уже до смерти устали от разобщённого правительства, не способного нормально функционировать и добиваться результатов. Людям кажется, что Трамп сейчас занимается исключительно бессвязной эгоистичной политической болтовнёй», — заявила функционер штаба Байдена. Сам Дональд Трамп решительно отверг результаты многочисленных опросов, которые указывают на его пошатнувшиеся позиции. Он назвал их «фиктивными» и заявил, что в ноябре одержит победу над Байденом и демократами. The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country - Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020 «Многие считают, что предвыборная кампания Трампа отличается большим ЭНТУЗИАЗМОМ, чем какая-либо другая в истории нашей великой страны. Она превосходит даже кампанию 2016 года. У Байдена такого НЕТ! Молчаливое большинство выскажется ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ!!! Фиктивные опросы общественного мнения, занижающие мой рейтинг, и фейковые новости не спасут ультралевых», — написал президент США в своём Twitter. Опубликованные результаты соцопроса говорят о том, что эпидемия коронавируса в стране и вызванный ею экономический спад действительно пошатнули позиции администрации Трампа, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Все эти проблемы пошатнули позиции Трампа, и демократы стараются воспользоваться этой ситуацией. Сегодня положение Трампа не является таким стабильным, как раньше, и говорить о его победе на выборах 2020 года трудно. Но при этом говорить о победе демократов тоже рано, так как Америка расколота, поляризация общества увеличивается», — отметил эксперт. Протестные настроения Эксперты отмечают, что администрация Дональда Трампа оказалась в сложном положении не только из-за подорвавшей экономику пандемии коронавируса, но и из-за продолжающихся по всей стране акций протеста. Напомним, с конца мая в разных городах Соединённых Штатов проходят акции протеста, зачастую выливающиеся в беспорядки и погромы. Причиной непрекращающихся волнений стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Полиция задерживает протестующего в Портленде

Reuters

© Caitlin Ochs В некоторых городах США протестные движения приобрели затяжной характер и регулярно заканчиваются столкновениями с полицией. Так, в Портленде, где волнения продолжаются уже более 60 дней, погромщики прорвали ограждение у здания федерального суда, после чего охранявшие его агенты силовых ведомств были вынуждены применить слезоточивый газ. В городе Луисвилл, штат Кентукки, не менее трёх человек были ранены в результате стрельбы, сообщает местная полиция. Инцидент произошёл во время демонстрации организации чёрных националистов NFAC (Not F*cking Around Coalition — «Объединение без дураков») в парке имени Джона Бакстера. При этом, по сообщению правоохранителей, причиной случившегося стало неосторожное обращение с оружием. В Сиэтле погромщики бросили в здание полицейского управления Восточного округа самодельное взрывное устройство, которое пробило стену, а также начали забрасывать силовиков камнями и бутылками. В ответ полицейские открыли по протестующим огонь резиновыми пулями. В результате столкновений пострадали 59 полицейских, 47 человек задержаны. Несмотря на подобные случаи, мейнстримные СМИ в США называют протесты «мирными». Однако представители правоохранительных органов не согласны с такой оценкой ситуации. «То, что мы видели сегодня, — вовсе не мирная демонстрация. Участникам беспорядков не было дела до общественной безопасности, до безопасности полицейских, а также магазинчиков и собственности, которым они уничтожали», — сказала глава полицейского управления Сиэтла Кармен Бест. С начала беспорядков Дональд Трамп неоднократно критиковал местные власти, которые не применяли полицию и отряды Национальной гвардии для подавления беспорядков. 22 июля глава Белого дома объявил о начале операции «Легенда», в рамках которой в города, охваченные беспорядками, направлялись агенты федеральных спецслужб, напрямую подчиняющиеся Вашингтону. Эфиопия лишилась защиты? Молния сожгла два "Панциря" Ранее газета The New York Times сообщала, что Министерство внутренней безопасности США (МВБ) начало формировать «отряды быстрого реагирования» из сотрудников Службы таможенного контроля, Иммиграционной полиции, Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и Федеральной службы защиты. По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, сейчас политические оппоненты Трампа подталкивают его администрацию к применению силы. «Его раскручивают на большую кровь, то есть федералы должны применить силу. Эскалация со стороны федеральных силовиков может привести к убитым и раненым среди протестующих, а это означает, что Трампа сразу назовут кровавым диктатором», — отметил политолог. По словам Константина Блохина, несмотря на отправку федеральных агентов в города, Трамп удерживается от силового решения протестной проблемы, так как это даст Демократической партии повод выставить его диктатором и автократом. «Трамп пока не хочет использовать силу, потому что в таком случае его назовут деспотом и тираном. А демократы разыгрывают именно эту карту... Трампу необходимо настоящее политическое мастерство, чтобы и силу показать, и не попасть в затруднительное положение», — отметил эксперт. Без экономической платформы Экономический рост в США до пандемии был основой предвыборной платформы Дональда Трампа, однако теперь Республиканской партии придётся искать другие достижения, которые можно приписать себе, считает Константин Блохин. «До коронавируса лучшей основой для победы была растущая экономика. Вот эта основа у Трампа ушла из-под ног. Понятно, что сейчас надо стабилизировать политическую систему, но демократы не хотят этого допускать, и препятствуют подавлению протестов», — отметил политолог. Константин Блохин считает, что на этом фоне Трамп будет делать всё более резонансные заявления и шаги во внешней политике, представив в виде внешнего врага Китай. В свою очередь Андрей Сидоров отмечает, что для поправки своих пошатнувшихся позиций администрация Трампа готовит новый пакет помощи американцам, на которую планируется потратить около $1 трлн. Кроме того, власти США активно ведут деятельность по разработке или приобретению вакцины от коронавируса, чтобы справиться с пандемией, добавил эксперт. Всё это Дональд Трамп запишет как свои победы, отмечает политолог. Андрей Сидоров также отметил, что опросы общественного мнения могут показывать отставание Трампа из-за нежелание его сторонников публично его поддерживать, а также из-за ангажированности СМИ, которые их проводят. «При ссылках на опросы надо понимать, что часто американцы не говорят о поддержке Трампа, потому что это осуждается обществом. Когда избиратель остаётся один на один с урной, то он за него голосует и никому не говорит об этом. Такая ситуация не исключена. Тем более что большая часть опросов проводится СМИ, настроенными против Трампа и являющимися инструментами политической борьбы. Они показывают, что Трамп постоянно отстаёт и разрыв только растёт, тем самым воздействуя на общественное мнение», — подчеркнул эксперт. Схожей точки зрения придерживается и Константин Блохин. «В час выборов, когда перед электоратом будет стоять вопрос — Байден или Трамп, всё поможет поменяться», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





