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Полянский сообщил, что Россия развивает связи с Грузией, несмотря на действия Запада

09 августа 2019, 01:54  •  49 • Политика

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Россия продолжит прилагать все усилия для развития сотрудничества с Грузией, несмотря на противодействие западных стран. Об этом заявил в четверг и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, посвященных 11-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии в Южной Осетии.

"К сожалению, позиция западных стран не очень этому помогает, но я могу вас заверить, что мы изо всех сил стараемся развивать двустороннее сотрудничество, торговые связи, связи между людьми", - отметил Полянский. Он, в частности, обратил внимание, что "грузинские товары без всяких препятствий поступают в Россию и пользуются большим спросом на российском рынке".

Ранее с совместным заявлением на эту тему выступили представители США, Великобритании, Польши, Бельгии, Эстонии, Германии, Франции. "Сожалеем, что в деле разрешения конфликта нет значительного прогресса", - сказала озвучившая заявление представительница Бельгии. Страны также обвинили Россию "в неуважении прав соседних государств" и призвали к защите "независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

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