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Полянский: Россия привыкла к вменяемому ей Западом «списку грехов»

27 ноября 2018, 11:39  •  83 • Украина
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT рассказал, что российская сторона привыкла к тому, что западные коллеги бездоказательно обвиняют Москву в нарушениях.
 
Reuters © Carlo Allegri
 

«Мы привыкли к ситуации, когда развитые западные страны, в первую очередь Великобритания, вменяют России целый «список грехов», которые она якобы совершила... Это что-то вроде ритуала, мантры. Когда они говорят о России, у них возникает необходимость рассказать о всех «проступках», за которые мы якобы несём ответственность. Мы к этому привыкли», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва не соглашается с вменяемой ей иностранными коллегами виной по тому или иному «факту».

Также, говоря о ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе, Полянский отметил, что западные партнёры «не хотят возлагать» ответственность за произошедшее на Киев.

«Это их позиция... Что бы ни делала Украина, какие бы преступления ни совершали украинские лидеры, они (Запад. — RT) просто не хотят этого признавать», — добавил он.

По словам Полянского, с течением времени, когда российская сторона будет обладать большим количеством данных об инциденте, коллегам будет сложнее игнорировать полученную информацию.

25 ноября в ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего были задержаны. 

Подробнее — в материале RT.

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