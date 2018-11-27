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Полянский рассказал о поддержке Москвы членами СБ ООН в ходе неофициальных контактов

27 ноября 2018, 11:39  •  151 • Украина
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT рассказал, что некоторые члены Совета Безопасности ООН в ходе неофициальных встреч поддерживают российскую сторону после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
 
Reuters © Carlo Allegri
 

Полянский отметил, что не ощущает разочарования после итогов заседания СБ ООН.

По его словам, России удалось донести свою точку зрения о произошедшем, что важно для формирования общественного мнения, а также для западных партнёров.

При этом он добавил, что многие из его коллег в кулуарах ООН выразили поддержку Москве после ЧП в указанном регионе.

«Многие из моих коллег действительно выражают солидарность с тем, что мы делаем, с нашей позицией. Но из-за своего официального статуса они не могут заявить об этом открыто. Во время наших неофициальных бесед и встреч характер диалогов значительно более откровенный и искренний. Некоторые из коллег относятся к нашей позиции с большой долей понимания... Мы полагаем, что должны продолжать работу... Мы знаем, что правда на нашей стороне», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что СБ ООН заблокировал российскую повестку по инциденту в Керченском проливе.

25 ноября в ФСБ заявили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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