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Поляки выступают против конфронтации с Россией - эксперт
13 ноября 2020, 18:20 • 163 • Политика
С приходом Байдена на Варшаву будет давить не только Вашингтон, но и различные американские корпорации
Простые польские граждане выступают против планов Вашингтона превратить их страну в инструмент военно-политического давления на Москву. Об этом заявил экс-депутат Сейма Польши и Европарламента Анджей Запаловский.
По его словам, в целом население Республики опасается возможной конфронтации с Россией и другими соседними странами после смены власти в США. В то же официальная Варшава, которая упорно поддерживает политику Вашингтона, может привести Польшу к серьезным проблемам.
Бывший депутат полагает, что если главой Белого дома станет Джо Байден, то польские власти, скорее всего, окажутся под политическим давлением американцев. Причем навязывать определенные решения в политике и экономике истеблишменту Польши могут не только из администрации хозяина Овального кабинета, но и различные американские корпорации, "которые руководствуются идеологией наживы и подчинения", считает Запаловский.
"Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира", – цитирует поляка издание "Украина.ру".
Кандидат от Демпартии Джо Байден в ходе своего предвыборного выступления в 2019 г. объявил властям Польши, каковы будут отношения между Вашингтоном и Варшавой, когда он въедет в Белый дом. По его словам, США начнут выстраивать тесный диалог с Польшей, поскольку в ней он видит эффективный инструмент в противостоянии с Россией.
Ранее на этой неделе президент Республики Анджей Дуда подписал соглашение с американской стороной, согласно которому в стране будут квартироваться 5,5 тыс. военных Пентагона для сдерживания "российской агрессии".
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