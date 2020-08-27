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Поляки выдвинули России ультиматум после интервью Путина

27 августа 2020, 19:10  •  190 • Политика
Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Варшава уверена: коварный Кремль намерен поработить белорусский народ
Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от "планов военной интервенции" в Белоруссию. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Глава польского Кабмина заявил на своей странице в "Твиттере", что Москва использует "ложный предлог восстановления контроля", под которым скрыты враждебные действия, направленные на нарушение международно-правовых норм и прав самих граждан Белоруссии, которые могут сами "решать свою судьбу".

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